Livian de la Puterea dragostei, după ce Bianca a venit după el

Livian a povestit în urmă cu puțin timp de ce a decis să nu participe la episodul din Puterea dragostei difuzat astăzi. După certurile cu Bianca din ultima perioadă, el a decis să plece de la filmări și să reflecteze asupra întregii situații.

„Motivul pentru care am ales să plec de la filmări...După episodul de ieri mi-am luat puțin timp, m-am plimbat, am vorbit cu Bianca. Eu m-am pus în pat și am refulat, am început să fiu nervos, să plâng, să mă descarc. N-am dat afară tot ce voiam să dau afară. De frică să nu urmeze o replică precum replicile unui cutremur, am ales să fac ce e mai bine. Bianca, odată ce a auzit că am plecat, a zis că vrea să plece acasă la hotelul fetelor și ea. Producția i-a spus dacă poate trece până la mine la hotel. Eu stăteam ascuns vizavi de hotel, sunt niște blocuri și copaci, eu stăteam ascuns în copaci. Am așteptat, am pândit tot de afară”, a povestit concurentul de la Puterea dragostei.

După aceea, Livian a reacționat la momentul în care Bianca a venit după el la hotel, moment care a fost difuzat la televizor. „Plecarea ei din emisiunea a fost din simplul fapt să nu rămână în emisiune fără mine”, a adăugat Livian, în timp ce urmărea materialul.

Alex Turcu, un nou atac la adresa lui Livian de la Puterea Dragostei. Ce spune despre parcursul relației lui cu Bianca: „Relația cu Bianca a fost doar o rampă de lansare”

Alex Turcu, contrariat de comportamentul lui Livian din competiția Puterea Dragostei moderată de Andreea Mantea. Ce a spus fostul concurent de relația lui Livian cu Bianca.

Turcu a fost foarte tranșant la adresa lui Livian, despre care crede că joacă după cum „cântă” tatăl lui, Nelson Mondialu. Turcu spune că Livian a încercat pe parcursul competiției mai multe strategii prin care să atragă votul publicului.

„A jucat un teatru de doi bani făcut de 'Doi Dinți' și de el pentru a acapara publicul Biancăi deoarece știa că este o concurentă destul de votată și de puternică în această emisiune. A stat atâtea luni în emisiune, luni în care doar a țesut intrigi despre alții, subiecte pe care el și 'Doi Dinți', cum își spune el, cei doi dinți 'Mondiali', le-au dezvoltat apoi pe vloguri, subiecte din care ei făceau bani. Când au apărut lucrurile acelea despre Bianca, știți foarte bine la ce mă refer, el a jucat mai mult un rol de iubit protector. Fata nu avea nevoie că fata se descurca și singură, dar de fape el juca teatru pentru că știa că fata vine în fața publicului, motiv pentru care s-a despărțit de ea. Relația cu Bianca a fost doar o rampă de lansare a lui și o modalitate de a câștiga bani mai ușor pe platforme”, a mai spus Alex Turcu pe vlog. (Citeste si: Livian de la Puterea dragostei, plimbare romantică în oraș cu o colegă: „Ești jucăria lor”)