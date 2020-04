Livian, gelos pe gesturile Biancăi, a încheiat definitiv relația

In articol:

Bianca a fost acuzată de mai mulți concurenți de la Puterea Dragostei că a flirtat cu Andy. Gelos, Livian și Bianca au început să se certe din nou.

Livian este convins că Bianca a flirtat cu Andy și Sergio, așa că i-a zis fostei lui iubire că totul s-a încheiat între ei.

Bianca: Nu mai vreau să mă împac cu el!Livian: Astea tu să le faci cu altcineva. Dacă ți-am dat nas, asta nu înseamnă că trebuie să faci așa. Eu sunt prostul Turciei? Ce aroganțe și ce arfe și-a luat!Bianca: Nu mă mai provoca! Nu mai suntem împreună, nu mă mai interesează!Livian: Nu mai vorbi prostii! Ești într-un moment de inconștiență! Am terminat tot!

Bianca Comănici a dat cărțile pe față: „A fost totul un teatru!”. Cum a reacționat Livian

Unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Puterea Dragostei trece prin momente de cumpănă. Bianca și Livian continuă să se certe în cadrul emisiunii, fără să ajungă la un consens.

Deși au fost mereu acolo unul pentru celălalt, Bianca și Livian par să se îndepărteze tot mai mult. Nici ceilalți concurenți de la Puterea Dragostei nu înțeleg ce se întâmplă între cei doi.

Chiar dacă s-au despărțit de două luni, Bianca și Livian au rămas acolo unul pentru celălalt și încă se iubesc. În ultima perioadă, între cel mai iubit cuplu de la Puterea Dragostei au apărut conflicte.

Bianca, despre despărțirea de Livian: „Tot ce am făcut a fost să fiu de acord cu tine”

Bianca: „Am vrut să văd o schimbare de la el. De cinci zile îi scriu numai eu, el nu-mi scrie. Dacă era după el, el nu-mi scria deloc. Eu l-am întrebat dacă să ne împăcăm sau să ne separăm și el a fost de acord să ne separăm. M-a durut...”.

Livian: „Tu ai zis ce mă așteptam să zici pentru că ai zis la nervi”

Bianca: „Promit să nu-ți mai scriu. Nu o să-ți mai caut atenția

Livian: „Înseamnă că ăsta a fost numai un teatru”

Bianca: „Da, a fost un teatru!”

Livian: „Ca acum o lună-două când ai zis ceva și ai mințit”

Bianca: „Da, am mințit. Eu mi-am acumulat zilele astea foarte mulți nervi și foarte mult stres. Tu te-ai despărțit de mine. Tot ce am făcut a fost să fiu de acord cu tine. Eu am crezut că o să ne împăcăm...”