Liviu Guță divorțează pentru a doua oară! El și actuala parteneră de viață se despart după un an de căsnicie: „Fosta mea soție mi-a zis că sunt fraier că m-am grăbit”

Liviu Guță trece prin momente foarte grele. Manelistul a fost pus în postura de a trece pentru a doua oară în viață la notar și pentru a depune actele necesare pentru divorț.

El și actuala soție, Roxana, cu care a avut o căsnicie de doar un an și trei luni o vor lua pe drumuri separate. Motivele sunt mai multe. Se pare că actuala soție nu-l lăsa să-și vadă copiii și deschidea mereu subiectul despre trecut și ajungeau să aibă mai mereu scandaluri. Liviu Guță nu a mai suportat și a spus „stop”.

Liviu Guță și Roxana

Liviu Guță a depus actele de divorț la notar: „ Mi-a dat Dumnezeu o palmă”

Este doar o chestiune de timp acum până ce manelistul și actuala lui soție, Roxana, vor divorța. Acesta spune că el și partenera lui de viață nu au apucat să se cunoască atât de bine și s-a cam grâbit să o ia de nevastă. Mai mult, spune că niciodată nu se va mai căsători cu acte, iar experiența de acum o ia drept o lecție veritabilă de la Dumnezeu, care l-a trezit la realitate.

„Vin de la notar, unde am fost să fac o împuternicire pentru divorțul de Roxana. (…) Venim din două lumi diferite. Când mă îndrăgostesc pun suflet. Nu am apucat să ne cunoaștem. A venit și pandemia asta… M-am grăbit! Important este că am trecut și peste asta”,

Cu siguranță nu o să mă mai însor cu acte. Mi-a dat Dumnezeu o palmă acum. Peste un timp probabil că îmi voi face și eu pe cineva. Iubirea nu stă în acte”, a declarat Liviu Guță la un post de televiziune.

Liviu Guță și Roxana

Motivele care au dus la ruptura dintre el și actuala soție

Căsnicia lor a fost întemeiată pe sentimente sincere, însă nu se aștepta ca Roxana să-i impună atât de multe restricții. Liviu Guță se plânge că femeia îi interzicea să-și vadă proprii copii. Ba chiar, ea era cea care deschidea subiectul despre trecutul amoros al acestuia și începea să se certe, spune el, fără motiv. Pentru a-i da o lecție și în speranța că situația dintre ei se va schimba, manelistul a plecat de cinci ori de acasa, dar fără rezultat. Divorțul între cei doi a fost iminent. În prezent Liviu Guță locuiește în Brașov, însă a anunțat că se va muta cu chirie la București.

„Am plecat de acasă de 5 ori. Am tot sperat… O iubeam. Au fost foarte multe discuții. Am rămas puțin șocat, atât pot să spun. Nu m-a înșelat. Nu ne-am înțeles. Era agresivă verbal. Lumea se schimbă de la o zi la alta. Certurile erau din cauza copiilor. Nu mă lăsa să mă duc la copii în sensul că… (…) Nu știu dacă m-a iubit. Asta e o enigmă pentru mine. Te cerți cu mine fără să îți fac nimic. Se deschideau subiecte de fosta soție, de trecut. (…) Noi chiar voiam să facem copil. Certurile au început din iunie anul trecut”, a maispus artistul.

Chiar și fosta parteneră de viață l-a dojenit și i-a spus că singura lui greșeală a fost că s-a grăbit să se însoare cu actuala soție, înainte de a o cunoaște cu adevărat. Liviu Guță și cea care i-a dăruit doi copii se înțeleg în continuare foarte bine și încearcă să le ofere celor mici familia de care au nevoie.

„N u. Fosta mea soție este singură deocamdată. Este prietena mea și ne ajutăm unul pe altul. Nu avem nimic de împărțit. Fosta mea soție mi-a zis că sunt fraier că m-am grăbit ”, a conchis Liviu Guță.