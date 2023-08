Liviu Vârciu, mai romantic ca niciodată! Declarația de dragoste pe care i-a făcut-o Andei Călin, cu ocazia aniversării relației lor: „Multumesc, iubita mea”

In articol:

Liviu Vârciu și Anda Călin formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu câțiva ani și sunt, de atunci, de nedespărțit. În prezent, prezentatorul TV și iubita lui se bucură de o familie împlinită, căci sunt părinții a doi copii, care le aduc tot timpul zâmbetul pe buze.

Anastasia și Matei i-au unit și mai mult pe Liviu Vârciu și pe Anda Călin , care, de curând, au împlinit 7 ani de relație.

Citește și: Liviu Vârciu a luat o decizie de ultim moment! La ce a renunțat prezentatorul și care este motivul: ”Nu am avut scăpare”

Ieri, Liviu Vârciu a postat un mesaj foarte romantic pe internet, luând pe toată lumea prin surprindere, căci fanii nu l-au mai văzut până acum atât de emoționat și de îndrăgostit. Prezentatorul TV și mama copiilor săi, Anda Călin, au aniversat 7 ani de când își fac viața mai frumoasă unul altuia, iar Liviu nu a vrut ca această zi să treacă fără să o sărbătorească într-un mod special. Pe rețelele de socializare, bărbatul i-a făcut o declarație de dragoste partenerei sale de viață, mulțumindu-i pentru că îi este alături și îl susține de atâta timp.

Citește și: Liviu Vârciu a mers de urgență la spital cu fetița lui. Prezentatorul a cedat, când a văzut ce se întâmplă: "Trebuie să ajung, îi e rău. Băi, nesimțiților"

Citeste si: Cum putem sa scapam de negi si de veruci? Ce tipuri de tratament exista in farmacii

Citeste si: Alertă în Prahova! Un bărbat a deschis focul asupra unui grup de persoane. Primele informații de la fața locului- stirileprotv.ro

„Astăzi se împlinesc 7 ani de cand îmi suporta figurile și nervii. Mulțumesc, iubita mea! Te iubesc”, a scris Liviu Vârciu, în postarea de pe pagina lui de Instagram.

Liviu Vârciu și Anda Călin au sărbătorit 7 ani de relație [Sursa foto: Instagram]

Liviu Vârciu se gândește să devină tată din nou?!

Prezentatorul TV are deja 3 copii, pe Anastasia și Matei din relația cu Anda Călin, dar și pe Carmina, fiica lui cea mare, însă, de curând, a făcut câteva declarații uimitoare. Liviu Vârciu a recunoscut că viața cu doi copii mici este destul dar grea, dar nu ar exclude posibilitatea de a deveni, din nou tătic.

Deocamdată, prezentatorul TV și iubita lui se dedică total creșterii celor doi copii pe care îi au împreună, dar Liviu a mărturisit că ideea de a avea și un al patrulea copil l-ar încânta.

Citeste si: „Ce mai contează bunicii când mama este bine, este vie.” Care este adevăratul motiv pentru care Dana Roba și Daniel Balaciu nu s-au întâlnit la audieri- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate BAC 2023 toamnă: Au fost publicate notele pentru sesiunea din august- septembrie 2023! Verifică online pe Edu.ro!- stirilekanald.ro

Citeste si: Ce făcea George Burcea în timp ce Andreea Balan era copleșită de surprize și declarații din partea lui Victor Cornea: "Posibil s-o dai, da' e probabil s-o iei"- radioimpuls.ro

Citește și: Liviu Vârciu, mesaj emoționant pentru Carmina, fiica lui cea mare. Relația lor se răcise în urmă cu câteva luni: “Prima mea minune!”

„Fugitiv mă mai gândesc, am sclipiri, am o inconștiență și mai spun din când în când, dar atunci mi se schimbă doamna la față! Ca Schimbarea la Față, nu vă mint! Momentan ne e greu, copiii sunt mici, nu mai putem să mergem în diferite locuri, cu toate că îi mai lăsăm pe la mama, pe la soacră. În cursul săptămânii filmez, în weekend am eveniment, sunt cu ei seara, cât mai pot să îi prind acasă! Zic să mai treacă câțiva ani și poate, cine știe…Nu am închis încă maternitatea, adică este acolo!” , a declarat Liviu Vârciu pentru Ego.ro.