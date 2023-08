Liviu Vârciu rupe tăcerea despre relația pe care o are cu Nea Mărin: „Zero”! Prezentatorul TV a recunoscut totul abia acum: „Am fost bătut”

In articol:

Liviu Vârciu și Nea Mărin reușesc totdeauna să aducă un zâmbet pe buzele celor ce îi îndrăgesc, așa că la fiecare apariție TV, cei doi îi țin cu sufletul la gură pe telespectatori, mai ales că apropierea dintre aceștia este una vizibilă, reușind în acest fel să intre în inimile multor români.

Ei bine, nu puțini au fost cei care au dorit să afle dacă relația lor este una la fel de strânsă și în spatele camerelor de filmat, iar despre acest subiect a vorbit chiar Liviu Vârciu, făcând o serie de declarații neașteptate despre legătura pe care o are cu Nea Mărin, care este una, într-adevăr, specială.

Liviu Vârciu și Nea Mărin, relație specială și în spatele camerelor de filmat

Legătura dintre Nea Mărin și Liviu Vârciu este una specială nu doar în fața camerelor de filmat, ci și dincolo de platourile de filmare, căci de curând, prezentatorul TV a recunoscut, fără rețineri, că el și bărbatul pe care îl consideră ca pe un al doilea tată vorbesc destul de des.

Citește și: Anda Călin l-a surprins pe Liviu Vârciu în trafic și imediat a scos telefonul. Gestul făcut de prezentatorul TV când și-a dat seama că este filmat de soția lui

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Prima reacţie a părinţilor tânărului care a ucis doi tineri cu mașina în 2 Mai- stirileprotv.ro

Mai mult decât atât, acesta a mai precizat că nu de puține ori Nea Mărin l-a ajutat cu sfaturi, care mereu au fost utile.

„E omul care a fost lângă mine, din toate punctele de vedere. E omul care m-a sfătuit! Sfaturile lui tot timpul au fost sfaturi bune! Și cu casa, „Băi, uite, hai fă-ți casă așa, că eu tot eram truli-buli, cumva m-a dirijat așa, din spate, și am ajuns să trăiesc viața asta pe care eu nu o credeam vreodată, atât de frumos, așa. Am o familie minunată, am o femeie care mă iubește și mă respectă, e o mamă iubitoare, adică frumoasă... Ce poți să-ți mai dorești? Am o carieră care e tot în urcare, cuvintele se găsesc greu, pentru că îmi este greu să vorbesc despre lucrurile astea, pentru că eu și realizez în același timp, știi!”, a declarat Liviu Vârciu, pentru Click.ro.

Nea Mărin îl sfătuiește de multe ori pe prezentatorul TV

De asemenea, Liviu Vârciu a mai spus că nu el este cel care îi cere sfaturi lui Nea Mărin, ci bărbatul este primul care vine în ajutorul lui, atunci când simte că ceva este în neregulă cu acesta, pentru că îl cunoaște foarte bine.

Citeste si: „Tu, frumoasa frumoaselor, vrei să stai acasă? Vrei să rămâi acasă, să te îngroape treburile casnice?” Gina Pistol, criticată de bunica Emilia pentru decizia de a renunța la carieră pentru fiica sa- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Ce au făcut artiștii de muzică populară înainte de accidentul care le-a curmat viața- radioimpuls.ro

Citește și: Liviu Vârciu a luat o decizie de ultim moment! La ce a renunțat prezentatorul și care este motivul: ”Nu am avut scăpare”

„Nu trebuie să îi cer eu sfaturi că mi le dă el singur. Adică el mă cunoaște atât de bine, încât el simte tot ce e cu mine. Și mă trezesc noaptea cu telefon, mă trezesc dimineața: „Băi, ia fii atent aici, ia zi-mi, ce faci? Cum ești?”. De asta îl iubesc foarte tare și de asta bătăile pe care eu le iau, că acum, pe bune, Nea Mărin nu glumește! Nea Mărin chiar dă, adică nu… E un nebun frumos! Nu le simt, mi le dă din dragoste. Oricum eu am fost bătut și de mama și de tata și de profesori, adică tot din dragoste fac și treaba asta.”, a mai spus Liviu Vârciu, pentru aceeași sursă.