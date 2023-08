„Când auzi de copilul tău lași absolut tot” Ce s-a întâmplat cu Liviu Vârciu și copiii săi?! Artistul nu a stat prea mult pe gânduri: „Pentru copii facem orice”

In articol:

Încă de când a apărut pentru prima oară în lumina reflectoarelor, Liviu Vârciu a atras rapid simpatic publicului, motiv pentru care a devenit unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din țara noastră. De atunci și până în prezent a reușit să-și construiască o carieră de succes, atât în industria muzicală, cât și în televiziune.

Se poate declara, fără doar și poate, un bărbat împlinit. Pe plan profesional bifează reușită după reușită, fiind extrem de apreciat de mulți români. Mai mult, pe plan sentimental trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Anda Călin cu care are și doi copii. De asemenea, artistul mai are o fiică mai mare dintr-o relație anterioară, pe Carmina.

Recent, artistul a vorbit despre relația pe care o are cu cei trei copii ai săi, dar și despre faptul că s-ar bucura ca fiica sa cea mare să îi calce pe umere.

Liviu Vârciu a vorbit deschis despre copiii săi

Liviu Vârciu este un tată mândru și extrem de împlinit. Are trei copii minunați pentru care muncește foarte mult pentru a le oferi o viață lipsită de griji. Întotdeauna cu umorul la purtător și pus pe glume, îndrăgistul arist a mărturisit că i-ar plăcea ca fiica sa, Carmina, să îi calce pe urme și să ducă ea tot greul.

Mai mult decât atât, a adăugat și faptul că i-ar plăcea să stea și doar să aștepte banii.

Citește și: Anda Călin l-a surprins pe Liviu Vârciu în trafic și imediat a scos telefonul. Gestul făcut de prezentatorul TV când și-a dat seama că este filmat de soția lui

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: CTP, după moartea academicianului Bălăceanu-Stolnici: ”Unul dintre cei mai vomitivi turnători din istoria Securității”- stirileprotv.ro

„Doamne ajută, m-aș bucura din suflet să vină după mine să facă ea tot greul, iar eu să aștept să îmi aducă banii: “Tata, cât ai luat azi? Perfect, jumătate mie, jumătate ție!”. M-aș bucura să facă ei și eu să stau să mă plimb. Dacă muncesc mult, o fac pentru ei. Mie îmi ajunge, am trăit și cu sticks-uri, suntem obișnuiți, dar pentru copii facem orice ca să fie bine!”,

a spus Liviu Vârciu pentru ego.ro

Cum se înțelege Liviu Vârciu cu cei trei copii? [Sursa foto: Facebook]

Citește și: Fiica lui Liviu Vârciu a slăbit 10 kilograme, din cauza stresului! Mărturisirile incredibile făcute de Carmina: ”Nu prea am mâncat”

Cum își educă Liviu Vârciu copiii?

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Liviu Vârciu este un om extrem de ocupat, însă reușește cu brio să se împartă între rolul de artist și cel de tată, pentru a fi întotdeauna alături de copiii săi atunci când au nevoie.

Ca oricare alt părinte, artistul face orice pentru cei mici, indiferent de situație.

Citeste si: „A stat 8 nopți pe holurile spitalului din Italia, s-a luptat cu sistemul medical. A plâns mult.” Valentin Sanfira, detalii neștiute despre ce a pățit Codruța Filip, cât timp el era în spital- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Codruța Filip, adevărul despre starea de sănătate a lui Valentin Sanfira, după accidentul grav din Italia- radioimpuls.ro

În ceea ce privește educația lor, Liviu Vârciu a recunoscut că a preferat să îi crească simplu și echilibrat, tocmai de aceea sunt obișnuiți și cu faptul că fanii vin întotdeauna să facă poze cu tatăl lor și nu li se mai pare ceva ieșit din comun.

Citește și: „Sunt în prag de divorț!” Anda Calin l-a amenințat pe Liviu Varciu în plină stradă, dupa ultima faptă comisă de prezentator. Chiar el a facut public totul

„Cred că orice părinte face treaba aceasta, nu e ceva WOW, când auzi de copilul tău lași absolut tot! Prima fată, Carmina, a fost tot timpul echilibrată. Înainte, căci eram foarte cunoscut, întreba: 'Tati, dar de ce fac oamenii poze cu tine?'. Nu era televizorul cum era acum! Am zis: 'Tati, era prietenul meu!'. Am zis așa două, trei luni: 'Cam mulți prieteni ai, tati! Și el e prietenul tău?'. Acum Anastasia, la fel, vorbea la școală: 'Tati are foarte mulți prieteni, cunoaște pe toată lumea!'. Când se întoarce sau e un om străin pe lângă mine întreabă cu voce tare: 'Tati, el nu e prietenul tău?'. S-au obișnuit, nu au fițe, figuri, așa i-am educat!”, a mai spus artistul pentru sursa menționată anterior.