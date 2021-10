Liviu Vârciu, simptome grave abia după ce-a făcut COVID: "Ficatul e praf, am o pată pe plămân" Ambulanța a ajuns acasă la el!

In articol:

Ultimele postări de pe rețelele de socializare puse de Liviu Vârciu i-a speriat serios pe fanii săi. Soțul Andei Călin a pus la InstaStory un filmuleț în care un medic de pe ambulanță îi ia tensiunea.

Prezentatorul TV nu a oferit prea multe detalii despre ceea ce l-a determinat să cheme medicii la domiciliu. Iată care a fost verdictul cadrului medical care l-a consultat!

Liviu Vârciu a chemat ambulanța. Ce i-au spus medicii

Liviu Vârciu este extrem de activ pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii de pe Instagram. Acesta obișnuiește să posteze nu doar lucrurile bune, ci și pe cele mai puțin bune. În urmă cu câteva ore, prezentatorul TV a postat un filmuleț care i-a băgat în sperieți pe urmăritorii săi.

Ambulanța a sosit de urgență la domiciliul vedetei pentru un consult. Acesta a filmat întreaga scenă, inclusiv verdictul dat de cea care i-a luat tensiunea. Liviu Vârciua nu a vrut să dea detalii despre motivul pentru care a cerut ajutorul medicilor, dar spune că nu este de glumă cu sănătate.

Liviu Vârciu: A prins vulpea rană. Gluma-i glumă, dar nu-i glumă. Cum e?

Medicul de pe ambulanță: Tensiunea e bună! E 10 cu 7.

Liviu Vârciu, despre experiența COVID-19: „ Acest virus este unul cât se poate de pervers”

Prezentatorul TV a fost diagnosticat cu COVID-19 în urmă cu ceva timp și, din fericire, a dezvoltat o formă ușoară de boală. Cu toate acestea, Liviu Vârciu spune că analizele i-au ieșit destul de prost și a avut de tras după ce a trecut prin infecția cu virusul SARS-CoV-2.

„Am avut o formă mai ușoară de Covid, dar chiar și așa, analizele mi-au ieșit rău și când am fost depistat pozitiv și acum. Nu am avut gust și miros. Acum ficatul e praf și am rămas cu o pată pe plămâni. Plus ca obosesc foarte repede. Acest virus este unul cât se poate de pervers, te îngenunchează”, a declarat Liviu Vârciu, după ce a trecut prin Covid-19.