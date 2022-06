Locații exclusiviste care au rămas la prețuri mici. Vacanțele au ajuns să coste dublu, iar scumpirile îi sperie și pe cei mai bogați români. Monica Tatoiu îți „vinde” secretul ei pentru un concediu cu bani puțini

In articol:

Monica Tatoiu se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite femei de afaceri de la noi din țară, iar aceasta este cunoscută pentru faptul că este o împătimită a vacanțelor. În ultima perioadă, oamenii sunt îngroziți de creșterea bruscă a prețurilor, iar mulți dintre aceștia nu știu cum să procedeze pentru a beneficia de un concediu ieftin,

într-un loc frumos.

Ei bine, din acest motiv, Monica Tatoiu a vorbit despre acest aspect, învățându-i pe români unde pot pleca în vacanță, pe bani puțini. Iată ”secretul” femeii de afaceri!

Monica Tatoiu, despre cele mai frumoase locații care costă puțin

Nu mai este un secret pentru nimeni că Monica Tatoiu este o împătimită a călătoriilor, iar aceasta a împărtășit cu românii ”secretul” său de a vedea cele mai frumoase locuri, la prețuri foarte accesibile. În primă fază, aceasta a spus: „Românul este comod, se duce iarna în Egipt și vara în Turcia și Grecia”.

Apoi, pornind de la imaginile în care Costi Ioniță se plânge de apele murdare din Grecia, Monica Tatoiu îi sfătuiește pe români să nu se mai ducă cu grămada, să aleagă alte locuri mult

mai frumoase și ieftine din această țară:

Așadar, Monica Tatoiu a oferit câteva detalii despre Axos, spunând: „ Mi-a explicat un locuitor din Axos. Mi-a zis «noi aici producem mâncare. Când este furtună pe mare, aia din Myconos mor de foame. Noi suntem agricultori, deci noi nu depindem de turism». Nu vin foarte mulți acolo, pentru că n-au construit hoteluri. Te duci acolo unde nu depind de turism, de turiști, unde pandemia nu și-a făcut efectul. Acolo prețurile n-au crescut, au crescut acolo unde au murit de foame și acum își scot pârleala după pandemie”.

De asemenea, femeia de afaceri a venit și cu alte propuneri pentru români, la prețuri accesibile: „Mai puteți merge în Kythira, dacă aveți copil și vreți să mergeți să stați liniștiti, mergeți aici. Eu am fost de trei ori cu Victoraș. Sunt numai greci acolo, prețurile foarte mici față de alte locuri. Trebuie să studiezi, nu te duci cu turma. Acum, mersul cu turma înseamnă cel puțin o creștere de 40% a costurilor.

Plecați în Spania, este ieftină. Te duci spre Gibraltar, în zona aia, în zona Sevilla. Mai puteți merge în Apulia, aici salariul mediu e de 500 de euro, dar Apulia e ieftină. Mergeți la Gallipoli, în Sicilia, nu e scumpă Sicilia. Mergeți în Sardinia, în dreapta, la Santa Margherita di Pula.

Dacă ești o clasă mijlocie, te costă la fel în Grecia și Turcia, mai bine mergeți în Palau. Eu merg acum în Palau și stau o lună de zile. Nu a existat om care să mă sune sau să-mi trimită mail și eu să nu-l învăț unde să se ducă. Acolo unde am fost au crescut prețurile cu maximum 5%. Dar dace te duci cu turma.”

Un milionar român, speriat de prețurile din Beverly Hills

România nu este singura țară în care prețurile au luat-o razna. Milionarii români se plâng de scumpirile de peste tot în lume. Cornel Tăbăcaru, aflat în vacanță în America, a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a revenit în California.

”Sunt pentru câteva zile în California, Los Angeles, la fiica mea. Toată lumea știe, vede în filme vedete, staruri, viață frumoasă, lux… Numai că eu aș vrea să vă spun despre viața reală și despre nenorocirea aceasta care s-a abătut asupra noastră.

În California sunt câteva cuvinte cheie, taxele. Aici se plătesc taxe statale și federale. De aceea, au plecat peste 80 de mii de oameni către Texas și Florida. În Florida am locuit și eu o perioadă. Acolo sunt doar taxe federale. Statul Florida nu vrea taxe de la oameni.

Al doilea lucru scump asta-i cheia, parola… Oameni buni, când ajunge prețul la benzină 2 dolari și ceva, când anul trecut era la jumătate… Anul trecut făceam un plin cu 60-65 dolari, ieri am pus de 130 de dolari. Atât a fost un plin. Nu se poate. Mâncarea este scumpă. Mă duceam la un magazin românesc și ce luam anul trecut, am luat și acum. Dădeam maxim 90 dolari, acum am dat 150- 160 de dolari. Ieri, am luat masa la Nobu, restaurant foarte bun.

Până și acolo, două persoane, eu și fiica mea, cu două băuturi non alcoolice, nu dădeam mai mult de 160 de dolari. Acum am plătit 200 și ceva de dolari, iar cu taxe am trecut de 300 de dolari. Am înlemnit. Scump, foarte scump”, a declarat Cornel Tăbăcaru pentru fanatik.ro.

