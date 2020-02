Logodnicul Simonei Halep nu e deloc bogat, aşa cum s-a lăsat impresia. “Logodnicul Simonei Halep este promovat ca fiind un miliardar ce isi traieste viata in vila luxoasa din Bucuresti sau in casa somptuoasa din Constanta. Realitatea este mult diferita fata de ce se vehiculeaza. Toni Iuruc are ca domiciliu permanent un apartament normal cu trei camere. Situat in Bucuresti pe soseaua Stefan cel Mare, apartamentul are vedere la Clubul Dinamo”, a dezvăluit constantareala.ro.

“La mal de mare nu exista vreo proprietate de milionar, nici macar un apartament. Se pare ca singurul bogatas din familie este …. logodnica Simona Halep. Unica firma vehiculata oficial ca fiind o sursa de profit pentru Iuruc – AdVenture Advertising (implicata in campania electorala a lui Sorin Oprescu), este inchisa din data de 13 septembrie 2013.”, a mai relatat sursa citată. (vezi cum a fost criticată Vlăduţa Lupău pentru că a deranjat-o pe Simona Halep)

Logodnicul Simonei Halep nu e deloc bogat. Ea a câştigat peste 35 milioane de dolari

„Iuruc a fost vazut foarte des in compania unui alt afacerist aroman – Dani Caramihai, cofondator şi director general al clubului Fratelli. S-a speculat ca sunt parteneri in afacere, dar Iuruc nu are nicio treaba cu Fratelli. Anul acesta, probabil in vara, va avea loc nunta lui Iuruc cu Simona. Evenimentul va fi organizat la un restaurant de lux din Constanța, conform tuturor tradițiilor machedonești.”, a mai scris constantareala.ro.

„Campioană la Wimbledon, Simona Halep a doborât încă o bornă în plan financiar după rezultatele înregistrate în circuitul feminin de tenis. În 2019, Simona Halep a reușit să treacă pragul de 35 de milioane de dolari câștigate din tenis. Jucătoarea noastră a câștigat de-a lungul carierei 35.108.021 de dolari. În top all-time al câștigurilor din tenis, Simona Halep ocupă locul 5, fiind depășită de surorile Williams, Maria Sharapova și Caroline Wozniacki. O parte din bani au fost folositi pentru achizitionarea unor proprietati. Pe langa hotelul de lux din Valea Prahovei, Halep detine mai multe imobile in orasul Constanta.”, s-a scris despre averea Simonei Halep.