Loredana Chivu a spus totul despre operația din Turcia. Cât a costat intervenția chirurgicală și cum se simte în prezent frumoasa blondină | EXCLUSIV

În urmă cu câteva săptămâni, Loredana Chivu ne-a dezvăluit că urmează să ajungă pe masa de operație din Turcia, acolo unde urma să aibă o intervenție chirurgicală.

Acum, vedeta poate răsufla ușurată căci greul a trecut.

Loredana Chivu ne-a povestit cum a decurs intervenția din Turcia și ce face în prezent, după operație și după ce a revenit în România, dar și ce planuri o așteaptă pentru această vară.

Ce face Loredana Chivu după operația din Turcia

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Loredana Chivu și au aflat care este starea ei de sănătate după ce a fost operată. Vedeta se recuperează, iar în prezent se simte bine, chiar dacă nu și-a revenit complet momentan.

„ Acum mă simt foarte bine. Sunt în recuperare, nu pot să zic că mi-am revenit complet, dar fac tot ceea ce este necesar pentru a ajunge la cea mai bună stare fizică a mea. Merg la masajele care mi-au fost recomandate post-operatorii.

Nu am avut nicio problemă. Totul a decurs așa cum trebuie. Sunt foarte mulțumită de cei de acolo și de rezultat. Rezultatul final se va vedea în cel puțin o lună, atunci când o să mă dezumflu de tot. Momentan nu prea am ieșit de când am venit din Turcia, doar la masaje și atât. Am vrut să îmi fac recuperarea așa cum trebuie și aștept să mă simt din ce în ce mai bine”, a dezvăluit Loredana Chivu, pentru WOWbiz.ro.

Cât a costat intervenția chirurgicală suferită de Loredana Chivu în Turcia

Sexy blondina ne-a explicat cum variază și în funcție de ce sunt stabilite prețurile la clinica din Turcia la care s-a operat. Gradul de dificultate, dar și dorințele pacientelor sunt printre principalele aspecte care stau la baza prețurilor.

„Prețurile variază de la pacient la pacient, în funcție de câte zone îți faci, cât de grea este procedura, în funcție de dorințele pacientului. Dacă vrei să îți spui sau nu din plasma în mai multe zone, deci toate aceste aspect cresc prețul operației(...) La fiecare este diferit”, a povestit Loredana Chivu.

Ce planuri are sexy blondina pentru vara aceasta

Loredana Chivu ne-a dezvăluit și ce planuri are pentru vara aceasta. Momentan nu și-a făcut planuri, pentru că așteaptă să se refacă așa cum trebuie după intervenția suferită, însă odată ce vine gerul în România, sexy blondina va pleca în țările calde.

„Momentan nu am planuri de vacanță. Am vrut să îmi fac recuperarea așa cum trebuie, să respect în tocmai ceea ce mi-au spus doctorii. Planuri de vacanță nu pot să zic să am, dar știu sigur că în toamnă – iarnă o să merg undeva unde este cald, deocamdată pe vară o să merg aici la noi la plajă”, a povestit ea, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Boala cu care se confruntă Loredana Chivu

La finalul acestei primăveri, mai multe voci din mediul online au discutat despre corpul blondinei, iar fanii i-au atras atenția că s-ar fi îngrășat. Ceea ce nu știau ei, era faptul că Loredana Chivu se confruntă cu o problemă serioasă de sănătate, ce are ca efecte și creșterea în greutate.

„În momentul de față e puțin mai dificil să mă mențin în formă pentru că, din luna ianuarie, am aflat că am toleranță la insulină, un fel de pre-diabet și că am 50% șanse să fac diabet de tip II. De atunci urmez un regim drastic și iau un tratament medicamentos care constă mai mult în suplimente alimentare.

M-am îngrășat undeva în jurul a 5 kg – 7kg, dar asta din cauza afecțiunii de care v-am spus. Cel mai greu este că în momentul de față nu am voie să fac sport, dar urmează să îmi fac o intervenție Turcia și de acolo voi reveni la kilogramele mele normale.

Tratez și această afecțiune care sper să dispară în curând. Am primit un val de reacții pe Instagram și pe toate platformele de socializare, dar oamenii nu înțeleg", a mărturisit Loredana Chivu, la acel moment, pentru WOWbiz.

