"Am un pre-diabet". Loredana Chivu, mărturisiri despre cum se menține în formă. Viața vedetei s-a schimbat radical | EXCLUSIV

Jurnaliștii WOWbiz au discutat cu Loredana Chivu și despre comentariile pe care le primește de la fani, unii dintre ei neștiind motivul din spatele creșterii în greutate.

Sexy blondina a dezvăluit că da, a luat câteva kilograme, având în vedere că afecțiunea de care suferă se manifestă și prin creșteri necontrolate în greutate, însă recunoaște că se simte bine în pielea ei, fiind o femeie cu forme.

Viața Loredanei Chivu s-a schimbat radical din momentul în care a aflat rezultatul analizelor, iar în prezent urmează un regim destul de strict și nu este recomandat să facă port.

Loredana Chivu, totul despre afecțiunea care i-a schimbat viața

Sexy blondina ne-a dezvăluit că în luna ianuarie a aflat că are toleranță la insulină. Vedeta s-a îngrășat aproximativ 5 kilograme, iar în prezent nu are voie să facă efort fizic. Totuși, Loredana Chivu este optimistă și își păstrează energia pozitivă. Conștientă de atuurile sale fizice, vedeta spune că nu se simte grasă, ci este o femeie cu forme sexy.

"În momentul de față e puțin mai dificil să mă mențin în formă pentru că, din luna ianuarie, am aflat că am toleranță la insulină, un fel de pre-diabet și că am 50% șanse să fac diabet de tip II. De atunci urmez un regim drastic și iau un tratament medicamentos care constă mai mult în suplimente alimentare.

M-am îngrășat undeva în jurul a 5 kg – 7kg, dar asta din cauza afecțiunii de care v-am spus. Cel mai greu este că în momentul de față nu am voie să fac sport, dar urmează să îmi fac o intervenție Turcia și de acolo voi reveni la kilogramele mele normale.

Tratez și această afecțiune care sper să dispară în curând. Am primit un val de reacții pe Instagram și pe toate platformele de socializare, dar oamenii nu înțeleg", a mărturisit Loredana Chivu pentru WOWbiz.

Ce spune sexy blondina despre mesajele primite pe Instagram

Loredana Chivu [Sursa foto: Facebook]

Odată cu schimbările din viața personală, vedeta a primit și un val de reacții pe Instagram. Fanii blondinei se împart în două categorii: cei care o critică pentru că s-a îngrășat câteva kilograme, dar și cei care o admiră pentru trupul său și îi trimit reacții la fotografiile postate.

Loredana Chivu ne-a dezvăluit că mulți dintre internauți nu știu cu ce s-a confruntat și sunt obișnuiți să o vadă slabă. Totuși, există și fani care, atunci când era foarte slabă, îi lăsau mesaj cu privire la modul în care arată și îi transmiteau că este „anorexică”.

"Ei știu varianta mea slabă, spre exemplu, vara trecută eram extraordinar de slabă, mai slabă ca în alți ani și atunci primeam altfel de reacții, cum ar fi că sunt anorexică.

Anul acesta s-a întâmplat să am această problemă pe care știu că pot să o rezolv și să o scot la capăt. Întotdeauna am grijă de mine orice s-ar întâmpla și dacă m-am îngrășat puțin eu mă simt o femeie cu forme, nu mă simt grasă(...) cred că tot ceea ce contează este personalitatea ta și să te simți tu bine în pielea ta, indiferent de numărul kilogramelor și mai cred că cea mai importantă este sănătatea", a povestit Loredana Chivu pentru WOWbiz.

Ce regim urmează Loredana Chivu în prezent

Loredana Chivu [Sursa foto: Facebook]

Fosta asistentă TV a dezvăluit că trebuie să țină un regim foarte strict, iar în prezent are alimente pe care nu le consumă deloc. După ce a mers la mai mulți nutriționiști, Loredana Chivu a ales cea mai potrivită variantă pentru ea.

"Viața mea s-a schimbat în prima secundă în care am primit rezultatul analizelor. Am început să țin un regim drastic, un regim pe care mi l-au dat nutriționiștii. Am cerut mai multe opinii și m-am oprit la părerea și opinia cu care eu rezonez.

Țin un regim care constă în faptul că nu mănânc prăjeli, nu beau sucuri, nu mănânc deloc dulciuri, am înlocuit tot ce înseamnă zahăr. Încerc să mănânc cât mai sănătos, ideea este că într-o săptămână, de exemplu, pot să par mai puțin cu 3 kg. – 4 kg, după care fac o reacție la un anumit aliment și e posibil să mă umflu din nou", le-a dezvăluit Loredana Chivu jurnaliștilor WOWbiz.

Fosta asistentă TV, optimistă în privința problemelor

Sexy blondina este optimistă și ne-a dezvăluit că urmează să facă o intervenție în Turcia, cu o tehnologie de ultimă generație, iar după acest eveniment cu siguranță îi va fi mult mai bine.

" Toate problemele au și soluții așa că eu sunt foarte încrezătoare că o să arăt așa cum îmi doresc eu. Până la urmă asta e cel mai important și din această cauză merg în Turcia să îmi fac această intervenție, pentru că oricum îmi doream de mult și când eram slabă nu puteam să o fac, iar când nu aveam suficiente kilograme în plus nu aveam cum să o fac, iar acum am profitat de ocazie și voi face și această intervenție.

Este o liposucție de ultimă generație pe care o voi face în Turcia, iar de acolo lucrurile vor merge doar spre bine", a mai dezvăluit Loredana Chivu, în exclusivitate pentru WOWbiz.

