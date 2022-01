Loredana Chivu a vrut să facă copil, dar a aflat ceva dureros. De ce nu mai poate rămâne însărcinată dansatoarea maneliștilor: "Nu mai am cum"

In articol:

Lordana Chivu a rupt tăcerea despre zvonurile răspândite în mediul online, potrivit cărora ar fi însărcinată. Deranjată de criticile venite din partea fanilor, care s-au arătat indignați că vedeta nu își dorește să împărtășească cu ei marea veste, fosta asistentă TV a povestit că nu poate avea copii, momentan.

Loredana Chivu: "Sarcina nu este un lucru cu care să glumesc!"

Câteva videoclipuri și fotografii postate de Loredana Chivu pe conturile personale, în haine mai voluminoase, i-au făcut imediat pe cei de acasă să se gândească la o posibilă sarcină. Reacția fanilor a surprins-o, însă, pe blondină, căci a primit numeroase mesaje în care a fost criticată pentru faptul că ar ține ascuns acest lucru. Revoltată, vedeta a ținut să explice că nu așteaptă un copil, deși și-ar dori foarte mult să devină mamă. Ea a mărturisit că se confruntă cu probleme serioase de sănătate, fapt ce o împiedică momentan să-și îndeplinească visul: "Nu sunt însărcinată! Sarcina nu este un lucru cu care să glumesc sau să o țin ascunsă. Nu aș face asta niciodată! Cumva, mi se pare că oamenii sunt ignoranți, pentru că se știe de problemele mele de sănătate și în perioada asta nu am cum să rămân însărcinată.

Pe mine mă lovește unde mă doare! Îmi doresc din totdeauna să am un copil, să am o familie! Și tocmai fiind în această situație neplăcută, nu văd rostul mesajelor pe care le primesc. Mai ales că au fost și mesaje în care sunt acuzată că țin ascunsă sarcina, dar, și dacă ar fi să se întâmple asta, e alegerea fiecărei persoane dacă vrea să facă public un asemenea detaliu intim." , a declarat Lorena Chivu, pentru cancan.ro.

Loredana Chivu a fost la un pas de moarte

Loredana Chivu s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultima perioadă, din cauza unor complicații apărute în urma intervențiilor estetice la care a apelat. Vedeta a povestit că a făcut septicemie și a fost la un pas de moarte după ce un medic i-a injectat o substanță periculoasă: "Eu am suferit multiple operaţii. Mi-am pus aqua feeling, o operaţie non-ivazivă, aşa spuneau ei. În urma acelei intervenţii am suferit mai multe infecţii şi mai multe operaţii. Am fost la un pas de moarte. Prima intervenție a foct făcută într-un birou. Mai multe detalii nu pot să vă dau, pentru că eu am un proces în curs cu el acum şi sper ca instanţa să decidă în favoarea mea, pentru că am suferit enorm de mult.

Cum spuneam, am fost la un pas de moarte, tensiune 6. Am fost internată de mai multe ori în spital, am fost amăgită. Această substanţă acţionează în timp şi când ea se contaminează, pentru că asta se întâmplă cu ea, de asta este şi interzisă în foarte multe ţări, adică în mai toate ţările, este o substanţă care îţi macină efectiv ţesuturile, muşchii, pielea etc. Este o subtanţă periculoasă. Pe mine m-a adus aproape de moarte. Aveam tensiunea 6, septicemie.", a povestit Loredana Chivu cu ceva vreme în urmă, pentru un post TV.

