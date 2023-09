Loredana Chivu, gata să urce pe scenă alături de Jador: "Nu am emoții absolut deloc. Sunt obișnuită". Ce altă divă sexy din showbiz îi va fi alături blondinei | EXCLUSIV

In articol:

Loredana Chivu a avut parte de un an plin! Cu bune și cu rele, blondina a reușit să își păstreze zâmbetul pe buze, iar acum urmează să vină și cu multe surprize pentru fani.

Fosta asistentă TV s-a relaxat în vacanțe de vis, iar acum este gata să urce pe scenă.

Vedeta revine în forță și nu oricum! În primul spectacol, Loredana Chivu va dansa alături de Ana Maria Mocanu, dar și de Jador! Sexy blondina a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a dezvăluit, în exclusivitate, toate detaliile!

Loredana Chivu, gata să urce pe scenă alături de Jador

Deși a avut parte de o serie de probleme, dar și de o intervenție chirurgicală, Loredana Chivu a revenit în forță. Sexy blondina știe care îi sun prioritățile și deja s-a întors la ceea ce îi place, viața pe scenă!

Fosta asistentă TV va urca pe scenă alături de Jador. Vedeta urmează să danseze alături de buna ei prietenă, Ana Maria Mocanu, iar în exclusivitate pentru WOWbiz.ro a povestit toate detaliile.

"Ideea a venit datorită managerului meu. El mi-a propus evenimentul, mie mi s-a părut unul potrivit și l-am acceptat. Ana se știe că eu am colaborat cu ea ani de zile și chiar și cu Jador am colaborat în trecut, iar de aici și evenimentul la care o să fiu prezentă- Loredana Chivu- pe subiectul concertului cu Jador si pe tema scandalului", a mărturisit Loredana Chivu.

Întrebată dacă are emoții, fosta asistentă TV ne-a mărturisit imediat și foarte sigură pe ea că nu. Este obișnuită cu spectacolele și abia aștepta să se bucure de scenă.

"Eu nu am emoții absolut deloc pentru că sunt obișnuită cu evenimentele, cu oamenii, cu publicul și chiar îmi place", a mai precizat Loredana Chivu.

Loredana Chivu [Sursa foto: Instagram]

Loredana Chivu are parte de o toamnă plină

După o vară plină și câteva vacanțe frumoase, Loredana Chivu a început toamna în forță. Fosta asistentă TV și-a reluat proiectele, evenimentele și spectacolele, dar și filmările pentru videoclipuri.

Blondina este pusă pe treabă, mai ales după ce și-a pus ordinea în viața personală.

"Am destul de multe planuri. În primul rând vreau să îmi reiau evenimentele, videoclipurile, am destul de multe planuri și profesionale și personale ca să zic așa.

Am preferat să rezolv lucrurile din viața mea personală, după care mi-am pus ordine în lucruri și am înțeles care sunt treburile prioritare pentru mine, care sunt lucrurile care îmi fac bine și mă motivează", a mai precizat Loredana Chivu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Loredana Chivu [Sursa foto: Instagram]

Loredana Chivu, probleme de sănătate la începutul acestui an

Loredana Chivu a avut parte de un an cu peripeții. În primăvară, sexy blondina i-a îngrijorat pe toți atunci când a anunțat că se află în spital și că se operează. Fosta asistentă TV și-a scos o piatră de la rinichi și a povestit, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro prin ce a trecut în acele momente.

"Am avut o piatră care a plecat de la rinichi în uretră ca să fiu cât de explicită pot. Piatra avea aproape un centimetru și pentru asta a fost nevoie de o operație cu laser și de mai multe tratamente pe care le urmez(...) O să am de urmat un regim și am avut și înainte un regim de urmat.

Totul s-a întâmplat așa foarte repede, acum două săptămâni m-am trecut cu niște crize și niște dureri teribile în zona abdomenului și a spatelui. Am chemat de două ori salvarea, după care am hotărât să vin la urgență la un spital privat de la noi și atunci mi s-a descoperit problema pe care o am.

Am stat internată cinci zile, am avut o sondă internă, adică rinichiul drept era foarte inflamat și a trebuit să îi dăm puțin timp. Am stat două săptămâni cu sonda, după care am revenit pentru operația de extragere a pietrei pe care am avut-o și mi s-a înlocuit sonda. Voi mai sta cu ea încă 10 zile, iar dacă totul este bine rinichiul meu o să fie iar sănătos", a mărturisit Loredana Chivu la acel moment, pentru WOWbiz.ro.

