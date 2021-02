Loredana Chivu, răsfățată cu diamante! Vedeta, cadouri de mii de euro de la iubit

In articol:

Mai exact, una dintre cele mai dorite blonde din showbiz-ul românesc, Loredana Chivu, a primit de 14 februarie suficiente cadouri de la misteriosul său iubit pentru a impresiona lumea mondenă.

Citeste si: Loredana Chivu, jefuită într-o parcare: ”Aveam bunuri de valoare, cheile de la casă”

Loredana Chivu este una dintre cele mai controversate personalități din

showbiz-ul autohton, fiind implicată mai mereu în diverse scandaluri, dar, cu toate acestea, frumusețea ei îi aduce admiratori pe bandă rulantă și, normal, cadouri pe măsură. Iar acum, chiar de Valentine`s Day, focoasa blondină a primit, cel mai probabil de la iubitul pe care îl ține la ”secret”, o serie de cadori care, probabil, ar da pe spate orice femeie.

Loredana Chivu e una dintre cele mai sexy blonde de la noi

Citeste si: Bill Gates anunță două dezastre mondiale- bzi.ro

Mai exact, Loredana Chivu a primit, din partea misterisului ei iubit, un colier cu diamante și cercei asortați, bijuterii în valoare de câteva mii de euro, toate de la un brand celebru. Dar, normal, bărbatul cu pricina nu s-a oprit la atât, ci i-a cumpărat și câteva haine de firmă, parfumuri de lux și șampanie scumpă, totul ”asortat” cu baloane în formă de inimioară pe care era scris, mare, numele divei, asemn că pasiunea pe care cei doi o împărtășesc nu ține cont de ”granițe financiare” și că Loredana Chivu merită să fie răsfățată cu daruiri de mii de euro.

Citeste si: Loredana Chivu, probleme grave de sănătate! Vedeta a chemat de urgență salvarea: ”Am crezut că mor”

Loredana Chivu, discretă cu viața personală

Loredana Chivu, pe cât de dormnică este în a-și arăta trupul, pe atât este de discretă când vine vorba de viața ei sentimentală. Loredana Chivu a fost mereu discretă în ceea ce privește partenerii de viață, însă acum există bârfe cum că aceasta ar fi implicată într-o relație, care durează deja de câteva luni bune, cu

un bărbat însurat.

Loredana Chivu, cadouri cu diamante de mii de euro

Potrivit unor zvonuri citate de spynews.ro, bărbatul misterios are grijă ca Loredanei să nu-i lipsească nimic pe plan financiar și o răsfață cu daruri care mai de care mai valoroase și să-i îndeplinească toate poftele. De altfel, susține sursa citată, misteriosul bărbat i-ar fi făcut cadou, recent, și o vacanță în Dubai, alături de prietenele ei, Simona Trașcă și Ana Mocanu și le-ar fi închiriat un penthouse, unde Loredana Chivu a chefuit pe cinste.

Citeste si: Loredana Chivu și Simona Trașcă, la cuțite! De ce s-au certat cele două dive: ”Am fost prietene, dar nu o să mai fim niciodată”

Loredana Chivu, probleme de sănătate

Dacă, amoros și financiar, Loredana Chivu este într-o situație de invidiat, blondina are totuși ghinion când vine vorba de sănătate, ea ajungând, de curând, pe mâna medicilor de la urgențe. „A fost salvarea astăzi la mine. Am făcut o criză de rinichi. 4-5 ore am crezut că mor. La un moment dat am fost inconștientă, până când a ajuns salvarea”, a declarat Loredana Chivu.