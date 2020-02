Surprize, surprize la Survivor România. Una dintre cele mai puternice concurente din tabăra faimoșilor a avut-o ca rivală pe o altă faimoasă, la fel de bătăioasă, dar de la Exatlon sezonul 1. Este vorba despre Ana Maria Pal și Diana Belbiță, două luptătoare foarte puternice, două amazoane care s-au duelat în ring în urmă cu doi ani. A fost de altfel meciul de revenire al ”Prințesei războinice” după aventura dominicană.

Cum a fost meciul dintre Diana Belbiță și Ana de la Faimosi

Main-eventul serii de atunci a fost, fără îndoială, lupta dintre Faimoasa Diana Belbiță si o luptătoare cu multe medalii în kickbox, Anamaria Pal. Prima a intrat în sală Anamaria, și-a încordat mușchii, părea fioroasă și, la aplauzele razlețe ale publicului, a început să zâmbească. Părea să fie sigură că va câștiga. La câteva minute, în ring, își face apariția și Diana. Radioasă, ca o adevarată prințesă, era relaxată de parcă se pregatea de o plimbare in parc. Imediat, a zâmbit, a ridicat mâinile spre public, iar sala a început sâ îi scandeze numele. Din acea clipă, părea să nu mai vadă nimic, a început lupta și tirul de pumni… Acela a si fost momentul in care, amețită de loviturile Dianei Belbița, adversara face ultima greșeală. (Citeste si: Mihai Onicaș de la Survivor România, în lacrimi! ”Este bolnavă, foarte bolnavă”!)

Anamaria încearcă să câștige lupta la sol, deși ”Prințesa” o zăpăcise deja cu lovituri de mâini și picioare. O pune la sol pe Diana, doar că aceasta, agilă ca un șarpe, se răsucește, îi prinde mâna, o imobilizează și… KO. Lupta se termină, sala e în delir, Diana zâmbește din nou, iar gropițele adorabile par să șteargă urmele dificilei lupte. Anamaria Pal, sprijinită de antrenorul ei, este sinceră: “Nu mai pot să ma țin pe picioare”, sunt cuvintele ei, moment în care antrenorul o ia în brațe și o duce dincolo de ring, plină de sânge și tremurândă.

“Am vorbit cu antrenorul ei, au fost la spital, e bine acum. I-au pus câteva copci. (…) Sper să nu se fi speriat, să revină în ringul de MMA”, ne-a spus Diana Belbiță la vremea respectivă. Se interesase de adversara ei încă de la prima oră a dimineții, cu candoarea de prințesă care chiar nu vrea sa faca cuiva rău. Daca nu o înfrunta în ring…

Rivalitatea in cușcă nu își mai însă rostul acum. Este adevărat, Diana Belbiță a bătut-o pe Ana de la Survivor România, dar, în premieră pentru WOWbiz.ro, ea avea să își spună punctul de vedere ca de fiecare dată în privința fostei sale rivale. ”Pe Ana Maria am cunoscut-o că adversară. Noi am luptat pe 20 august 2018. Acela a fost chiar primul meu meci după ieșirea din Exatlon. După terminarea întâlnirii din ring, am rămas în relații bune. Am fost foarte fericită când am auzit că va merge la Survivor România și am fost sigură că se vă descurca pe trasee”, a declarat Belbi

”Am urmărit Survivor România încă de la primul episod, iar în zilele în care eu nu ajung la televizor, mami îmi povestește absolut totul. M-am bucurat să văd că într-adevăr Ana se descurca foarte bine în ceea ce privește probele, dar îmi pare rău să văd că este ușor influențabilă și am fost dezamăgită când am văzut că a nominalizat-o pe Elena. În opinia mea, Elena este cea mai buna fată din echipa Faimoșilor și nu merita să fie nominalizată. Cum “prima dragoste nu se uită niciodată”, nu pot să nu fiu alături de echipa Faimoșilor, dar sunt și persoane care nu îmi plac acolo. Chiar daca o cunosc personal pe Ana Maria Pal, favorita mea în Survivor Romania este de departe Elena”, a conchis faimoasa, care s-a stabilit în Canada.