Când se va finaliza divorțul dintre Daniel și Isabela Onoriu? Pilotul a luat o decizie radicală, care poate schimba cursul întregului proces: "Am greșit mult"

Răsturnare de situație în scandalul divorțului dintre Daniel și Isabela Onoriu. Procesul referitor la desfacerea căsătoriei s-ar putea încheia mai repede decât era preconizat. Pilotul de curse a dezvăluit că nu îi va mai cere daune soției lui.

Daniel Onoriu, mai pregătit ca niciodată să pună capăt mariajului cu Isabela

Daniel Onoriu a decis să lase trecutul în urmă și să pună capăt scandalului cu cea care îi este încă soție în acte. Pilotul a dezvăluit că este pregătit să îi redea libertatea fostei partenere și să oficializeze divorțul. După spusele lui, procesul ar putea începe chiar săptămâna viitoare și s-ar putea finaliza extrem de repede, pentru că nu vrea să îi mai ceară daune Isabelei: "Săptămâna viitoare sper să înceapă divorțul. Am greșit mult implicându-mă în diferite scandaluri. Am vorbit urât pentru că am fost supărat. Îmi doresc să mă îndrept. Accept și divorțul, fiecare își vede de viața lui. După ce scap de toate problemele o să îmi refac viața. Nu vreau să îi mai cer daune (Isabelei – n. red.), e de domeniul trecutului. Nu vreau să comentez nimic despre ea, ne vom vedea la divorț în calitate de 2 foști și cam atât.", a declarat Daniel Onoriu, pentru cancan.ro.

Daniel Onoriu plănuiește să-și refacă viața

Chiar dacă divorțul nu a fost deloc ușor pentru el, Daniel Onoriu nu exclude posibilitatea de a da o nouă șansă iubirii, în viitorul apropiat. El mărturisește că după terminarea procesului are în plan să-și refacă viața alături de o femeie înțelegătoare, care să-l susțină și să-i fie alături: "Eu pe acte încă sunt căsătorit și voi începe să am o relație după ce voi divorța, pentru că sunt om cu onoare.

Având în vedere prin ce am trecut, îmi doresc o femeie care să fie lângă sufletul meu și pe care cu siguranță o voi face fericită, știi că sunt un romantic. Îmi doresc să mă susțină în pasiunea mea pentru motorsport și să înțeleagă că toată viața mea am fost pilot de curse.", a mai spus Daniel Onoriu, pentru sursa amintită.