Lovitură dură pentru Viorel Lis, aflat în scaun cu rotile! Nepoții l-au chemat în instanță: "Nu că nu-l ajută nimeni din familia lui, dar are și proces, l-au dat în judecată"

Viorel Lis trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Fostul edil a ajuns în scaun cu rotile după ce a fost diagnosticat cu semipareză la picioare.

Problemele de sănătate nu sunt, însă, singurele care îi dau bătăi de cap acestuia, căci soțul Oanei Lis a fost chemat în instanță chiar de către propriii nepoți. Iată de ce l-au dat în judecată rudele!

Oana Lis: "Nu-l ajută nimeni din familia lui, are și proces, l-au dat nepoții în judecată"

Viorel Lis are mare nevoie de sprijin financiar în această perioadă. Problemele de sănătate cu care se confruntă implică tratamente costisitoare, pe care, însă, nu și le permite. Oana Lis susține că fostul edil nu primește niciun ajutor din partea familiei. Dimpotrivă, ea spune că nepoții chiar l-au chemat în fața instanței, într-un proces care durează de trei ani: "Nu vreau să comentez de ce nu-l ajută copiii, eu și Viorel ne ajutăm doar între noi. Și nu că nu-l ajută nimeni din familia lui, dar are și proces, l-au dat nepoții în judecată, ca să mute niște pomi la țară, e vorba despre niște pruni. Nici acum nu s-a încheiat procesul. Nepoții nu-l ajută, copiii, nu.", a povestit Oana Lis, pentru ego.ro.

Oana și Viorel Lis [Sursa foto: Facebook]

Oana Lis: "I-am promis că voi fi alături de el până în ultima clipă și că nu-l las la azil"

Situația în care se află a adus-o pe Oana Lis în pragul disperării. Vedeta a postat recent un mesaj pe rețelele de socializare în care le cere ajutorul celor de acasă, pentru Viorel Lis: "Așa cum vă ziceam, azi vă cer ajutorul pentru Vio. I-am promis că voi fi alături de el până în ultima clipă și că nu-l las la azil, asta e cea mai mare frică a lui. Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă în patul lui până în ultima clipă.

Problema e că de ceva timp a devenit o persoană cu dizabilități cu un handicap locomotor și nu am știut cât de greu e să ai grijă totală de o persoană cu asemenea probleme, nu am știut provocările unei persoane cu dizabilități, care nu mai poate merge nici la doctor pentru că nu există rampă la bloc și, fiind o persoană masivă, nici în trei oameni nu-l putem căra în brațe, nu am știut cât de scumpă e o recuperare făcută acasă, că trebuiesc tot felul de creme pentru escare, câte bare de susținere trebuie instalate prin casă, off. Nu ai cum să prevezi la ce boli și încercări te supune viața. Eu voi lupta în continuare, oricum, pentru că el este familia mea. Știu că Dumnezeu lucrează prin oameni. Dacă puteți și doriți să donați pentru el, pentru recuperare și o eventuală operație, acesta e contul lui. RO09BRDE445SV75434934450, Lis Viorel. Vă mulțumim anticipat.", a fost mesajul publicat de Oana Lis, pe contul personal de Facebook.

Viorel Lis [Sursa foto: Facebook]