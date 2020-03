Coronavirusul face ravagii în toată lumea, iar în România, în acest moment, putem vorbi despre 49 de cazuri confirmate. Cei mai mulți infectați sunt din București.

Soția jurnalistului Lucian Mândruță este medic într-un spital din București și chiar dacă lucrează la neurologie, ea este expusă la pericol în fiecare zi.

Citeste si: Cum iti intaresti sistemul imunitar pentru a te proteja de gripa si coronavirus

Citeste si: Coronavirus, situația la nivel național. Care sunt zonele cele mai afectate

Mesajul transmis de jurnalișt a fost că oamenii ar trebui să se gândească de două ori înainte să „înjure” doctorii deoarece și ei se expun la același pericol.

„M-am trezit la patru, de grija. Sotia mea, pe la 6. S-a spalat si-a facut bagajul: haine pentru cateva zile, in caz ca trebuie sa ramana la serviciu mai multe zile si nopti. In bagaj intra si o masca. A primit-o cadou ieri de la cineva. Atat are, una singura. Sotia mea e medic. Lucreaza la un spital din Bucuresti. In fiecare zi vede 10, poate 20 de pacienti. Cum e la neurologie, poate ca e mai ferita. Dar daca unul cu durere de cap ajunge la ea crezand ca-i accident cerebral si de fapt e corona? Asta e intrebarea, si nu avem un raspuns la ea. Nimeni nu are.

Imi aduc aminte ca acum o luna ne uitam amandoi la televizor la medicii chinezi, infofoliti din cap pana-n picioare in combinezoane speciale. Si chiar discutam: bai, da' ce organizati sunt astia, ce isterie...Si dupa aia am aflat c-a murit si-un medic tanar. Si ne-a trecut un fior.

Ieri seara am inceput sa discutam planuri de criza. Ce bani mai avem fiecare, pe ce carduri, si sa ne dam unul altuia PIN-urile, in caz de ceva...

Intelegeti? Si totusi, azi s-a trezit la 6, s-a imbracat, si-a luat boccelutza de criza si-a plecat spre spital. Fara sa cracneasca. Fara sa se gandeasca vreo clipa la o alternativa la aceasta datorie. Am vrut sa va spun si voua asta. Ca poate tineti minte pana data viitoare cand va injurati doctorii. Multumesc”, a scris jurnalistul pe pagina sa de Facebook.

Lucian Mândruță despre moartea Cristinei Țopescu: „Două săptămâni, mă șochează că nimeni nu i-a mai bătut la ușă de atâta timp”

„Două săptămâni, mă șochează că nimeni nu i-a mai bătut la ușă de atâta timp. Am cunoscut-o la televizor, apoi am auzit povestile cu fuga ei și cu pușcăria ei. Apoi am prezentat jurnale. Am lucrat cu ea pe externe, era foarte bună pe engleză și făceam și știri foarte bune cu ea. Era un om bun și asta mă șochează cel mai tare la ea... să fie singură de Crăciun.”, a spus Lucian Mândruță prin intervenție telefonică în direct la Digi 24. (Citeste si: Ultima oră! Un senator PNL este suspect de coronavirus)