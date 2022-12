Lucian Viziru a dat cărțile pe față! Anunțul făcut despre soția lui. Actorul a vorbit despre cum a fost anul acesta pentru el

In articol:

Lucian Viziru este unul dintre cei mai apreciați actori din România. Acesta s-a făcut remarcat și plăcut de către public datorită talentului și carismei sale.

De-a lungul carierei sale, vedeta a interpretat foarte multe personaje care au rămas în sufletul oamenilor și cu care încă mai este asociat.

Cum a fost anul 2022 pentru actor și ce a anunțat despre el și soția lui

Cum mai este foarte puțin din anul 2022, Lucian Viziru a vorbit despre cum a fost acest an pentru el. Actorul a mărturisit că anul acesta a fost într-o formă mult mai proastă față de 2021, dar este fericit. Persoana care i-a fost aproape este soția lui, căruia a vrut să îi mulțumească și își dorește ca anul viitor să o răsplătească pe măsură. Anul trecut, actorul a petrecut noaptea dintre ani în spital, căci acuza dureri în piept și era suspect de un posibil infarct.

Vedeta a declarat că pentru anul viitor își dorește să fie sănătos.

„În 2022 sunt într-o formă fizică mai proastă decât în 2021, planurile pentru acest an mi s-au împlinit parțial, dar, una peste alta, sunt mai fericit. Soția mea este omul care m-a ajutat cel mai mult în 2022, iar planul meu pentru anul viitor este să îi ofer tot ceea ce își dorește. În primul rând, mi-aș dori ca anul acesta să nu fac Revelionul în spital, ca anul trecut, adică îmi doresc să fiu sănătos, să îmi sprijin familia așa cum trebuie, iar pe plan profesional să îmi iasă tot ce mi-am propus în ceea ce privește actoria și muzica”, a precizat Lucian Viziru pentru Click.

Care este relația dintre Lucian Viziru și fratele său Augustin

Lucian și Augustin Viziru sunt foarte apreciați ca actori. Amândoi au petrecut foarte multe momente împreună și împart aceleași amintiri. Din păcate, cei doi frați nu se mai înțeleg atât de bine, s-au distanțat și își vorbesc foarte rar. Augustin Viziru a fost cel care a făcut câteva declarații despre relația dintre el și Lucian. Actorul a menționat faptul că nu știe de ce nu se înțeleg și că niciunul nu face vreun pas spre celălalt.

„E o perioadă, cum au fost multe perioade între mine și Lucian, în care nu ne înțelegem foarte bine. Comunicăm destul de rar. Veșnica poveste a vieții noastre… Nu știu ce ne ține separați așa. Nu înțeleg. Nici mie nu îmi vine să trag către el, nici lui nu îi vine să tragă către mine. Când eu vorbesc despre familie, fratele meu este carne din carnea mea. Eu cu el am crescut, cu el am mâncat din farfurie, cu el m-am jucat, cu el am riscat. Am făcut tot cu el! Faptul că ajungem pe rahaturi să nu mai vorbim sau să vorbim rar și să… e evident că și eu greșesc, și el. Dar nu pot să înțeleg ce poate să intervină între doi frați, că nu există… Nu ne certăm pe bani, nu ne certăm pe femei, nu ne certăm pe nimic. Adică nu… Și totuși nu reușim să dialogăm, să ajungem unul la celălalt, să ne înțelegem punctele de vedere”, a declarat vedeta în cadrul podcastului moderat de Radu Țibulcă.

