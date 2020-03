Totodată, el a afirmat că este importantă creşterea capacităţii de diagnosticare, fiind cumpărate mai multe aparate Real Time PCR, întrucât epidemiologii au arătat că testele rapide nu oferă aceeaşi certitudine. De asemenea, Orban a anunţat că sunt contracte semnate pentru achiziţia a 300 de aparate de ventilaţie.

Orban a afirmat că un obiectiv important este achiziţia de echipamente de protecţie, măşti, combinezoane, ochelari, mănuşi, menţionând că în mod normal, ar fi trebuit să existe stocuri strategice achiziţionate din timp pentru a putea face unei epidemii, dar la momentul la care a preluat guvernarea, stocurile erau zero. Astfel, în 4 februarie, s-a dat ordonanţa pentru a demara procedurile pentru a achiziţiona aceste produse.

"Cererea pe piaţa internaţională a crescut exploziv, facem eforturi să luăm aceste cantităţi. Am avut oferte, contracte care nu au putut fi onorate. Cu fiecare contract în parte înregistrăm dificultăţi foarte mari. Să luăm 80 de mii de măşti din Germania, a trebuie să se intervină la ministrul Sănătăţii", a spus Orban.

El a anunţat că a început producţia de măşti în ţară şi începe producţia de combinezoane, de izolete, de către companii româneşti.

"Al treilea obiectiv important a fost de a întări direcţiile de sănătate publică. Faţă de efectivele iniţiale, numărul de angajaţi a crescut cu peste 4.000 la nivel naţional, am implicat rezidenţi, medici şcolari, cadre disponibile din spitale care nu sunt în prima linie", a menţionat Orban, precizând că apreciază foarte mult activitatea DSP-urilor.

Premierul a spus că România a primit zeci de mii de cetăţeni români, întorşi din Italia, Spania, Franţa, unde numărul de cazuri diagnosticate pozitiv e foarte mare.

El a mai spus că este foarte importantă creşterea capacităţii de diagnosticare.

"Am plecat de la un număr redus de Real Time PCR, au funcţionat 9, acum sunt 19, am identificat toate PCR-urile pentru a diagnotica, care există fie la ANSVSA, fie la facultăţi, laboratoare de cercetare şi am achiziţionat 10 aparate noi, prin Crucea Roşie, care sunt distribuite în teritoriu, prin Unifarm avem contract prin care au fost achiziţionate 10, 4 sunt deja montate şi vor fi distribuite", a explicat Orban.

El a adăugat că şi unele spitale au cumpărat aparate PCR şi kituri de testare.

"Epidemiologii au spus că diagnosticarea trebuie făcută pe aparate PCR, nu există teste rapide. Acestea au o precizie care nu poate da siguranţă că dacă le folosim persoanele negative sunt 100 la sută negativ (...) E un contract cert şi vom primi 2.000 kituri de testare, care au capacitatea de a testa 100.000 de persoane, într-un viitor apropiat", a mai spus Orban.

El a susţinut şi că statul este în curs să achiziţioneze ventilatoare.

"Unifarm are semnat pentru 100 ventilatoare, ONAC are contract pentru 200 de ventilatoare", a adăugat el.