Referindu-se la ordonanţa militară care va fi prezentată în această seară de ministrul de Interne şi care va conţine restricţii obligatorii şi pentru deplasările între 6:00 şi 22:00, Orban a afirmat că cetăţenii vor putea ieşi din casă pentru a putea merge la serviciu, pentru a-şi face cumpărăturile necesare, pentru a face mişcare în jurul locuinţei sau pentru a-şi plimba animalele de companie.

Orban a afirmat că informaţia conform căreia persoanele de 65 de ani nu vor avea permis accesul în afara locuinţei necesită precizări, aceste persoane urmând să poată merge la cumpărături într-un anumit interval în timpul zilei şi în intervale dedicate vârstnicilor în magazine.

”Pentru a-i proteja, se va institui practic această interdicţie de a ieşi de la domiliciu, dar nu pe toată perioada zilei, vor fi perioade când cei peste 65 de ani se pot deplasa. Să nu interactioneze cu alţi cetăţeni, să îşi cumpere ce au nevoie”, a explicat premierul.

Principalele declarații ale premierului Ludovic Orban:

"Am finalizat perioada de izolare, am fost testat, diagnosticul a fost negativ. În cele 14 zile de izolare, mi-am exercitat atribuțiile și am intervenit pentru luarea tuturor măsurilor necesare.

Acționăm pe câteva linii foarte precise, care urmăresc câteva obiective esențiale.

Primul și cel mai important e să avem grijă de viața cetățenilor.

Am participat la o întâlnire de lucru, la care am convenit asupra câtorva măsuri care urmează să fie adoptate prin ordonanță militară.

Toate măsurile au ca obiectiv reducerea la maxim a contaminării cu coronavirus.

După emiterea ordonanței militare 3, vom impune restricția și între orele 6 și 22. Cetățenii vor avea posibilitatea să iasă din casă pentru a merge la muncă, pentru a face cumpărături necesare, pentru a face analize medicale urgente, se va permite deplasarea în jurul locuinței pentru mișcare, pentru plimbarea animalelor de companie.

Cu privire la persoanele peste 65 de ani: snt cei mai vulnerabili, pentru a-i proteja, se va institui această interdicție de a ieși de la domiciliu, dar nu pe toată perioada zilei. Va exista un interval în care să se poată deplasa pentru a-și cumpăra ce au nevoie, pentru plimbare.

Ne facem un obiectiv ca aceștia să poată fi serviți aproape exclusiv în acest interval, la magazine.

Fac un apel la români să fie responsabili și să respecte recomandările medicilor.", este declarația de presă a premierului Ludovic Orban.