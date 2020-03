Mesajul cutremurător al unui medic din Suceava

La Suceava situația este critică, pare a fi la un nivel superior față de restul României. În lupta cu virusul care a ucis peste 10.000 de oameni, dar mai ales cu cei care nu înțeleg că suntem obligați să rămânem în casă pentru o perioadă, o tânără din Suceava, sora unui cadru medical, a publicat un mesaj emoționant.

Din care speră și sperăm ca toți să înțeleagă esența.

Cum pot muri medicii din egoismul altora

Când Corona devine atât de reală încât te sufocă și te doare literal fiecare bucățică de corp de teama celui iubit ție.

Situația din Suceava este strigătoare la cer. 70 de cadre medicale infectate.

Medici expuși fără nicun fel de echipament de protecție virusului ucigător care este, descris simplu, de sora mea, MEDIC ONCOLOG, singura rămasă alături de un alt medic oncolog și un medic ATI sa aibă în grijă toată secția de infecțioase din Suceava, plină de pacienți bolnavi de corona, ca ”Satana, e ceva de pe altă lume”.

Îmi tremură fiecare cm de corp și îmi doresc ca și ultimul idiot care încă mai are senzația că asta e doar o răceală, să înțeleagă că e un virus teribil și că oamenii ca SORA MEA au ales meseria asta să renunțe la intimitate, la viață personală, la timp liber, la nopți, la vacanțe, dar nu LA VIAȚĂ!!!!!

STAȚI ACASĂ!!!!! ÎNTELEGEȚI NU ESTE O GLUMĂ!

Orice medic din țara asta care va muri, va muri din cauza egoismului și prostiei absolute care definește poporul ăsta care numai de bici învață.

În vremuri de război nu ne batem joc de singurii care luptă. Îi protejăm. Oricum, Oricât. Cu orice preț.

Când sora ta, pe care ai purtat-o în brațe de la 1 săptămână îți spune, ”oricum sunt infectată, nu știu ce va fi” ai vrea să ai puterea sa proiectezi durerea asta în sufletele tuturor celor care se plimbă sfidător și se uită în scârbă la tine cel care porți mănuși la cumpărături sau le spui tuturor să stea DRACU ACASĂ!!!!!

NU vă bateți joc de cei care nu pot alege!, este mesajul publicat de Simona Semen.

Citeste si: Turcia sare în ajutorul României, trimițându-ne materiale sanitare - VIDEO

Citeste si: E timpul să spunem STOP! Informațiile sunt vitale pentru toți românii

Citeste si: Ce se întâmplă în corpul tău după infectarea cu coronavirus, zi după zi! | VIDEO

Citeste si: A murit a șasea persoană infectată cu coronavirus! Bărbatul din Arad a decedat la scurt timp după ce a fost confirmat pozitiv

Citeste si: Cum poți afla dacă ai coronavirus înainte să ajungi la spital. Ai de făcut un singur lucru

Dana Semen, medicul din Suceava care nu a fost în linia întâi. Până ieri

Cuvintele publicate de Simona Semen survin doar la câteva zile după ce persoana implicată, Dana Semen, a încercat să îi facă pe oameni să privească statul acasă ca pe un lux pe care cei din linia întâi, medicii și autoritățile, nu au parte.

„Astazi beau cafeaua la mine pe terasa. Prima, dupa 2 saptamani.

Eu locuiesc in Iasi. Locuiam. Acum, lucrez la Suceava. Fac naveta saptamanal, uneori de doua ori pe saptamana. Ma bucur de casa mea draga, de oaza mea de liniste si bucurie cateva zile pe luna. Probabil, e ultima cafea pe care o beau acasa, pentru multe luni care vor urma. Si nu inteleg oamenii care nu stau acasa pentru a impiedica raspandirea nenorocirii care ne cuprinde, care nu profita de perioada asta de izolare sociala ca sa se bucure de liniste. De o carte. De pranzul cald servit acasa, nu in caserole. De cateva ore in plus dimineata, nu de leneveala, nu de cautat isteric informatii noi despre statistici, ci de multumire si recunostinta ca esti inca sanatos, ca ai un acoperis, ca ai luxul de a trece prin perioada asta dificila din confortul propriei case, alaturi de oamenii dragi. Eu nu am luxul asta. Si eu nu fac parte inca, din linia intai. Dar inca ma trezesc la 6 sa merg la spital, intr-o casa goala, intr-un oras strain, pentru ca eu, ca si colegii mei, nu am luxul de a alege sa stau acasa. Tu il ai. Nu iti bate joc de sacrificiul nostru”. Haideți să nu ne batem joc de sacrificiul acestor oameni. Care, uneori, poate fi uriaș.