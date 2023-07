„M-a durut că a fost pe viu” Tavi Clonda a ajuns de urgență la spital! Soțul Gabrielei Cristea a intrat imediat în operație

In articol:

Tavi Clonda a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a dezvoltat o complicație în urma unui gest banal, pe care nici nu l-a băgat în seamă. Soțul Gabrielei Cristea a ajuns de urgență la spital direct din Brașov în București pentru a-și rezolva problema.

Tavi Clonda a făcut o infecție la unghie, în urma căreia degetul i s-a umflat foarte mult. Panicat și cu multe semne de întrebare, chiar dacă se afla la Brașov în acele momente, a plecat de urgență la București la spital. Artistul a menționat că totul a pornit de la smulgerea unei pielițe din jurul unghiei.

Cum se simte Tavi Clonda în aceste momente?

Acum Tavi Clonda se afla în afara oricărui pericol, neavând nicio stare de disconfort sau dureri. Degetul îi este bandajat, așteptând să vadă cum vor evolua lucrurile.

„Am făcut o infecție la unghie. A început așa ușor, mi-am smuls o pielița, ceea ce le sugerez celor de acasă să nu facă, să nu smulgă pielite, să nu roadă unghii, să nu facă prostii din astea. Nu știu cum s-a întâmplat.

Astea sunt chestii pe care nu le bagi în seamă, sunt niște ticuri. Și am lăsat acolo probabil, o parte deschisă și mi s-a infectat. Am zis, lasă că… mici chestii așa, dureri mititele mai sunt zilnic. Te mai înțepi în ceva și am zis lasă că trece. Și o zi, două, trei, patru, când duminică dimineață era dublu degetul.

Și m-am panicat îți dai seama! Eram și la Brașov, am venit la București. M-am dus până la urmă la spital. Am fost la urgențe, am făcut drenaj acolo. M-a pansat, ce-a făcut și am un pansament acum. Trebuie să mă duc să îl schimb. Voi vedea cum evoluează. Ideea este că mă simt bine, nu am făcut temperatură, nu am făcut alte complicații, deocamdată, și sper să rămână așa și să se vindece.”, a declarat Tavi Clonda.

Tavi Clonda, de urgență la spital

Tavi Clonda a mărturisit că intervenția a durat în jur de 30 de minute, însă s-a confruntat cu dureri, pentru că nu a fost făcută niciun fel de anestezie.

„A durat un pic, 20 de minute, jumătate de oră. M-a durut că a fost pe viu, dar am rezistat și sper să fie în continuare ok treaba. Dar importantă este că mă simt bine, nu mă doare, dar oricum durează un pic recuperarea, că na, fiind rană deschisă acolo, trebuie mereu purtat bandaj, să nu intre praf, mizerie. Am tot citit și pe net, mi-au zis și doctorii, pot degenera dacă nu mergi la timp.”, a mai spus Tavi Clonda.

