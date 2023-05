”M-am panicat foarte tare, am plâns” Ioana Tufaru a ajuns de urgență cu fiul ei la spital. Ce diagnostic i-au pus medicii lui Luca?

In articol:

De câteva zile încoace, Ioana Tufaru trece prin clipe cumplite, plânge, este speriată și se roagă pentru sănătatea fiului ei.

Și asta pentru, Luca simțindu-se rău în una dintre serile trecute, Ioana Tufaru a fost nevoită să apeleze numărul unic de urgență 112.

Luca a fost diagnosticat cu enterocolită

Așa se face că de câteva zile, ea și copilul sunt internauți, cel mic fiind sub supravegherea medicilor, care l-au diagnosticat cu enterocolită. De aici și febra mare cu care s-a confruntat, vărsăturile și durerile de stomac de care minorul se plângea.

”Suntem internați. Am ajuns la spital azi noapte (într-una dintre nopțile trecute, n. red.). Luca s-a îmbolnăvit tare rău. A făcut o enterocolită foarte urâtă. Avea febră mare, avea vărsături continuu și scaune moi. Nu mai zic de durerile de burtă, sărmanul se simțea tare rău. Am chemat salvarea acasă”, a spus Ioana Tufaru, conform Fanatik.

Acum copilul, spune Ioana, este sub tratament, are un regim alimentar aparte și, spre bucuria ei, este din ce în ce mai bine.

Însă, recunoaște că nu-și poate da seama de la ce anume o fi făcut Luca enterocolită, căci nu știe să fi mâncat ceva care să nu-i placă.

”Acum e ceva mai binișor, dar tot îl doare burtica! Mănâncă de regim aici, la spital, și medicamentație, perfuzii și antibiotic la 12 ore… Nu știm de la ce a făcut enterocolita asta așa urâtă. Poate a mâncat ceva ce nu i-a priit. Altă cauză nu știu care ar putea fi. Dar nu știu ce să fi mâncat copilul care să nu îi cadă bine”, a mai spus fiica Ancăi Călugăreanu.

De altfel, Ioana spune că, deși Luca este mai bine, încă din prima zi în care aceasta a început să se simtă rău, ea este foarte speriată și nu se poate opri din plâns.

Plânge pentru că până acum copilul ei nu a avut probleme, dar și de mila lui, de faptul că trebuie să suporte asemenea dureri, stări de rău, injecții, și perfuzii.

Dar precizează că are încredere în medicii care-l îngrijesc pe copil și deja rezultatele se văd, căci starea de sănătate i se îmbunătățește de la o zi la alta, fapt care o face să creadă că în curând vor putea să se întoarcă acasă.

”Eu m-am panicat foarte tare. Am plâns pentru că nu știam ce are, de e așa. Eu nu prea am avut probleme cu el până acum, mai ales probleme de genul acesta! M-am panicat foarte tare, mi-era foarte milă de el, că e mic și suferă atât de mult. Am plâns și plâng și aici la spital că îl doare și plânge când i se fac injecțiile. Unele sunt intravenos! Dar am încredere în medicii de aici care sunt foarte buni și mă rog sa ajungem cat mai repede sănătoși acasă”, a mai spus Ioana.