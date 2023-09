„M-am simțit puțin anesteziată” Întoarcerea pe platourile de filmare i-a dat bătăi de cap Adelei Popescu?! Vedeta a făcut mărturisiri neașteptate despre noul film în care va apărea: „Nu am reușit să transmit ce gândeam”

In articol:

Nu mai încape îndoială faptul că Adela Popescu este iubită și apreciată de mulți români. De-a lungul anilor, artista a reușit să-și construiască o carieră de succes în actorie, dar și în lumea televiziunii. Numele său a apărut în numeroase producții cinematografice de succes, motiv pentru care a adunat de partea sa o mulțime de fani.

Mai mult decât atât, nu doar din punct de vedere profesional se poate declara o femeie împlinită, ci și pe plan personal. Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Radu Vâlcan, iar cei doi s-au cunoscut unde altundeva, decât pe platourile de filmare. De atunci și până în prezent au reușit să pună bazele unei familii minunate, având împreună trei băieți care le fac zilele mult mai însorite.

În ciuda faptului că obișnuia să apară destul de des în filme și seriale, în ultimii ani Adela Popescu a luat o pauză de la actorie și s-a concentrat mai mult pe televiziune. Ei bine, fanii săi o vor putea vedea într-o nouă producție, iar recent a vorbit și despre întoarcerea sa pe platourile de filmare.

Adela Popescu, totul despre experiența de a se întoarce la actorie

Adela Popescu va putea fi văzută într-un nou film care se anunță a fi un real succes. După o pauză îndelungată, artista a revenit la o veche pasiune și anume, actoria. Se pare că vedeta și-a ieșit puțin din mână, lucru recunoscut chiar de către ea.

Soția lui Radu Vâlcan spune că întoarcerea pe platourile de filmare i-a dat bătăi de cap, iar uneori nu era la fel de expresivă pe cât și-ar fi dorit, în ciuda faptului că își știa foarte bine replicile.

Mai mult, aceasta a mărturisit că, din cauza faptului că nu s-a mai aflat de foarte multă vreme în această postură, nu a reușit să transmită totul cu ușurință, însă este conștientă de faptul că motivul este lipsa exercițiului.

„S-a simțit. Aveam momente când mintea mea știa cum trebuia să sune replica, dar fața nu mă ajuta deloc. Îmi dădeam seama văzând la monitor, că nu am reușit să transmit ce gândeam că trebuia să fac. Asta se cheamă o lipsă de exercițiu. Și în actorie e ca orice instrument. Trebuie să exersezi. Când nu exersezi îți ieși din mână. Pe început m-am simțit puțin anesteziată.”, a mărturisit Adela Popescu pentru Unica.ro.

Se pare că nu spune același lucru și despre partenerul său de viață. Radu Vâlcan apare și el în film, însă nu au foarte multe scene împreună, ci din contră, va juca alături de Ada Condeescu, una dintre prietenele Adelei Popescu.

Artista are numai cuvinte de laudă la adresa soțului său, despre care spune că s-a descurcat impecabil pe tot parcursul filmărilor. Mai mult, spune că este un actor fabulos, extrem de perserevent și serios atunci când vine vorba de munca sa, astfel încât nu a dezamăgit pe nimeni pe parcursul zilelor de filmare.

„El a avut o relație cu prietena mea din film, Eva, jucată de prietena mea din viața reală, Ada Condeescu. A fost mai simplu să nu lucrez cu el. Am putut să-l văd din exterior. Încă o dată am descoperit că, din punctul meu de vedere, Radu este un actor absolut fabulos. Petre Năstase mi-a spus că nu și-a imaginat că Radu este atât de talentat și nu doar talentat, era impecabil la filmare. Noi ne hăhăiam, el era concentrat, asumat și când dădea replica era perfect. La noi nu era bine, mai uitam textul. El era foarte implicat. Mi-a plăcut că nu am jucat, pentru că am putut să-l observ din exterior.”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.