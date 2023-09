Adela Popescu, mărturisiri surprinzătoare, după ce a anunțat că se retrage pentru o perioadă din lumina reflectoarelor! Ce planuri are artista pentru viitor: „Nu mai simt nevoia să demonstrez”

In articol:

Adela Popescu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din țara noastră. Fără doar și poate, vedeta se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Pe plan profesional se bucură de o carieră de succes pentru care a muncit, însă, foarte mult. Se află în lumina reflectoarelor încă de la o vârstă fragedă, iar de atunci și până în prezent a reușit să-și construiască un renume în actorie, dar și în lumea televiziunii.

Pe plan sentimental trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Radu Vâlcan. Ba mai mult, cei doi s-au cunoscut chiar pe platourile de filmare, iar de atunci au pus bazele unei familii minunate, având împreună trei băieți de care sunt foarte mândri.

În urmă cu puțin timp, Adela Popescu a făcut un anunț care a luat pe toată lumea prin surprindere. Mai precis, a declarat că vrea să se retragă pentru o perioadă de pe micile ecrane și să ia o pauză. Ce planuri are vedeta?

Adela Popescu, totul despre pauză din televiziune

Soția lui Radu Vâlcan mărturisea în urmă cu doar câteva zile, faptul că își dorește o schimbare în viața sa, astfel încât este pregătită să se retragă pentru o perioadă din lumina reflectoarelor. În ciuda faptului că a lăsat pe toată lumea cu gura căscată, Adela Popescu spune că simțea nevoia de o pauză, iar acum se simte foarte bine.

Mai mult decât atât, artista spune că nu este deloc o persoană leneșă, ci din contră, însă este de părere că nu mai are nimic de demonstrat pentru moment, mai ales că încă de la vârsta de 15 ani a muncit în fiecare zi pentru a-și îndeplini toate visurile. Se pare că așa a și făcut, întrucât se bucură de o carieră de succes, dar și de o familie împlinită.

Se pare că Adela Popescu nu s-a bucurat de multă vreme de timp liber și relaxare, iar acum este pregătită să lenevească și să își încarce bateriile, motiv pentru care a decis să nu citească sau să scrie ceva în această perioadă.

„Nici nu scriu și nici nu citesc. Să știi că eu am stat un pic să analizez ce este cu această lene. Pentru că eu prin definiție sunt o persoană nu neapărat ambițioasă, ci o persoană care și-a dorit mult. Dar mi-am dorit mult pentru că aveam drive-ul ăsta în mine de mi se părea că sunt foarte talentată și mă simțeam foarte bine pe scenă. Eram fericită. Lucrul ăsta s-a schimbat în sensul că cred că am avut parte de atât de multe scene încât nu le mai caut(...)

De exemplu, dacă acum eu am o scenă și vine regizorul cu inima strânsă și îmi zice că a trebuit să taie o scenă, eu sunt cea mai fericită. Pentru că eu nu mai simt nevoia să demonstrez. Vorbesc serios. Am testat asta. Pentru că de la 15 ani am muncit zi de zi, non stop, eu acum trăiesc ce trăiau copiii de vârsta mea când eu munceam. Am stat să mă gândesc de ce îmi place foarte mult să stau. Pentru că eu ideea de timp liber nu am avut-o niciodată ”, a mărturisit Adela Popescu pentru Ego.ro.

