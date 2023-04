„Mă, cârcotașilor” Anda Adam nu a mai suportat și a răbufnit pe rețelele de socializare. Cum le-a răspuns artista celor care au criticat-o că s-a îngrășat

In articol:

Anda Adam este una dintre cele mai îndrăgite artiste din industria muzicală românească. Aceasta știe cât de mult contează aspectul fizic în meseria pe care o are, iar pentru a arăta bine face destul de multe eforturi.

Mesajul Andei Adam pentru cei care s-au legat de modul în care arată

Astfel, pentru ea, imaginea pe care o are este foarte importantă, tocmai de aceea aceasta a fost dintotdeauna o persoană care a apelat la tot felul de diete. Prin urmare, vedeta nu a primit prea bine comentariile de hate cu privire la silueta sa.

Artista este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde se poate lăuda cu o comunitate destul de mare de oameni care o apreciază și urmăresc. Recent, Anda Adam a postat în online un nou videoclip în care apărea îmbrăcată cu o salopetă destul de mulată. Nu a durat foarte mult timp până ce internauții au asaltat-o cu tot felul de comentarii în care se legau de silueta ei, spunând că aceasta a luat în greutate câteva kilograme.

Cântăreața nu a putut să treacă prea ușor cu vederea hate-ul pe care l-a primit, astfel a postat un alt filmuleț în care era la sală.

Artista este de părere că unii nu vor fi niciodată mulțumiți indiferent cât de mult s-ar chinui ea să le facă pe plac. Blondina a mărturisit că cel mai important lucru pentru ea este faptul că soțul ei o place exact așa cum este.

„Mă, cârcotașilor, deci, fiți atenți! Când sunt așa, un pic mai Beyonce, nu-i bine. Când sunt prea slabă, iar nu-i bine! Dacă pun filtru, iar nu-i bine! Uite, acum sunt la sală, nu sunt nici machiată, n-am nici filtru, am tricoul ăsta, cu mesaj pentru toate domnișoarele, poate fata și cred că sunt foarte ok. Și ce crezi? Au dispărut și ridurile, și kilogramele! Și e făcută filmarea acum, duminică, la ora 19. Vă pup și vine piesa aia cu Tzancă și lăsați comentariile că toți ascultați manele. Și oricum, piesa noastră nu e manea, ca idee, este un trap, dar o să vă placă tare și o să o auziți în club. Și astăzi lucrez fesieri și fac și o serie cu voi, aici, ca să vedeți că, dacă e duminică, trebuie să te menții în formă. O savarină nu am voie și eu să mănânc, că iau două kilograme și mă ceartă lumea asta! Tu mă placi așa și cu două kilograme în plus, nu? Soțul a zis că mă place, deci e ce trebuie!”, a declarat cântăreața pe rețelele de socializare.

Artista, despre pasiunea pentru sport

Anda Adam este o împătimită a sportului și nu ratează nicio ocazie pentru a merge la sală și a face mișcare. Singurul moment în care aceasta lipsește de la antrenament este doar dacă are un program foarte încărcat care nu îi mai permite acest lucru sau dacă petrece timpul împreună cu fiica sa. Artista pune foarte mult accent pe silueta pe care o are, astfel că alocă în fiecare zi câte două ore pentru a face exerciții.

„Merg la sală în fiecare zi, cu mici excepții, când am foarte multă treabă sau sunt plecată pe undeva. Sau dacă am vreo zi petrecută cu Evelin. Merg la sală, lucrez pe grupe de mușchi, fac cardio. Îmi împart programul ca două ore dintr-o zi să fie pentru un antrenament la care țin foarte tare. Și, evident, am grijă ce mănânc. Este 70% dietă și 30% antrenament. Cele două trebuie să fie mână în mână pentru a vedea rezultate evidente.”, a mărturisit cântăreața, potrivit Viva.

