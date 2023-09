Mădălin Ionescu a uimit pe toată lumea, după ce a făcut live din duș! Motivul pentru care a recurs la acest gest: „Scopul în acest caz scuză mijloacele!” | EXCLUSIV

In articol:

În urmă cu doar câteva zile, Mădălin Ionescu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori din țara noastră, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu un subiect delicat. Mai precis, în cadrul unei postări pe rețelele sale de socializare, moderatorul TV a mărturisit că observă din ce în ce mai rar oameni care își doresc cu adevărat să citească și să descopere fascinanta lume a cărților.

Tot în cadrul filmulețului a prezentat câteva lecturi pe care le consideră de neprețuit și extrem de folositoare pentru cei care sunt cu adevărat pasionați.

Tocmai din acest motiv, a venit cu o propunere cât se poate de inedită, care i-a luat prin surprindere pe toți fanii lui. Mai exact, acesta anunțat că va face live din duș dacă va aduna un număr mare de vizualizări, astfel încât postarea sa să ajungă la cât mai mulți oameni, pentru a trage un semnal de alarmă.

Mădălin Ionescu, totul despre postarea îndrăzneață din mediul online

Mădălin Ionescu a lansat o provocare interesantă pe rețelele sale de socializare, pe care a și dus-o la bun sfârșit. Dat fiind faptul că postarea în care făcea o prezentare detaliată a cărților mai sus-menționate, a atins un număr impresionant de vizualizări, jurnalistul a făcut live-ul mult promis din duș.

În ciuda faptului că mulți urmăritori au criticat aspru decizia sa, ba chiar i-au aruncat și cuvinte jignitoare, Mădălin Ionescu a mărturisit în exclusivitate pentru WOWbiz.ro că nu regretă absolut deloc, mai ales că prin acest mod o mulțime de internauți au aflat despre lecturile care i-au marcat viața într-un fel sau altul. Mai mult decât atât, prezentatorul TV a vrut să sublinieze încă o dată faptul că a fost „o strategie de marketing” care s-a dovedit a fi un real succes și, de asemenea, le-a mulțumit tuturor urmăritorilor săi care au apreciat gestul, dar și curajul de care a dat dovadă.

„Știu că atunci când vorbești despre cultură…e greu să faci vizualizări. Eu am riscat, pentru că îmi plac provocările. Așa că am 'îndrăznit' să fac o postare despre cărți. Și nu orice fel de cărti, cele pe care le consider determinante, importante pentru conturararea unei personalități puternice. Pe mine m-au ajutat, format și marcat. Și pentru că știam că e greu să stârnești interesul în online doar cu niște cărți, am lansat o provocare: dacă video-ul meu despre cărți avea să atingă un număr impresionant de vizualizări, voi face un live din duș. Și, ce credeți, neașteptat…am făcut aproape 30.000 de views. Așadar, la duș cu mine, că doar sunt om de cuvânt. Prin urmare, pentru cei care nu știu toată istoria, nu, nu a înnebunit Mădălin Ionescu, ci doar și-a ținut o promisiune făcută. Până la urmă, scopul în acest caz scuză mijloacele! Așa mulți internauti au aflat despre aceste cărți minunate! Le mulțumesc celor care au apreciat maniera mea de marketing!”, a declarat Mădălin Ionescu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

