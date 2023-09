Cristina Șișcanu a intrat în vizorul fanilor, după ce și-a pus casa la vânzare: „E foarte ciudată”. Vedeta nu a mai rezistat și le-a dat replica răutăcioșilor: „Doamne, cât spirit de observație!”

In articol:

Cristina Șișcanu este extrem de urmărită pe rețelele de socializare, acolo unde le arată fanilor ei activitățile sale de zi cu zi. La fiecare postare, prezentatoarea TV primește atât comentarii de apreciere, cât și critici, care uneori o amuză, iar alteori o scot din sărite.

Imediat după ce vedeta a anunțat pe internet că ea și Mădălin Ionescu își vând casa, internauții au reacționat, ca de fiecare dată.

Cristina Șișcanu s-a obișnuit deja cu criticile pe care le primește tot timpul pe internet și a învățat să nu le mai pună la suflet. De data aceasta, soția lui Mădălin Ionescu s-a amuzat pe baza comentariilor primite la ultima sa postare. După ce a anunțat că își pune casa la vânzare, vedeta a făcut un tur al locuinței, pe care l-a și postat în mediul online.

Însă, ochii vigilenți ai fanilor ei observă orice detaliu, iar acum au atenționat-o pe prezentatoarea TV că se plimbă prin casă ținând în mână o cană goală. Comentariile au făcut-o pe Cristina Șișcanu să izbucnească în râs și să le povestească internauților ce avea, de fapt, în cană.

„Deci râd singura! Am făcut un video de prezentare a livingului, zonei de dining și a bucătăriei din casa noastră, cea pe care am scos-o la vânzare și am postat pe Facebook. Și aveam o cană cu cafea, îmi făcusem o cafea pentru că am treabă multă în seara asta, până mă culc și eram un pic adormită și-s foarte multe comentarii: ”Uneori e foarte ciudată Cristina asta! Se plimbă cu cana de cafea și e cana goală!”. Nu e cana goală, oameni buni! Este cafea, dar mi-am făcut o cafea scurtă și este pe fundul cănii, un espresso scurt și nu se vede, că nu mi-am filmat cana în interior. Doamne, cât spirit de observație! Și e un comentariu: ”Uneori e tare ciudată Cristina!”. Vai, sunt o misterioasă! Oameni buni, nu căutați misterul acolo unde nu e! (…) Unii sunt atât de amuzanți, dar mă bucura foarte mult spiritul vostru profund de observație. Sunteți foarte atenți la detalii, ceea ce este foarte important. Asta înseamnă că mă urmăriți cu interes”, a povestit Cristina Șișcanu, amuzată, pe rețelele de socializare.

Cristina Șișcanu, amuzată de comentariile primite la ultima ei postare de pe internet [Sursa foto: Instagram]

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu vor să se mute într-o locuință mai mare

După ce s-au tot gândit la asta vreme de câteva luni, Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au hotărât, într-un final, să își pună casa la vânzare. Prezentatoarea TV a făcut anunțul zilele trecute, povestind că familia ei este una numeroasă și că au nevoie de o locuință mai spațioasă, astfel că își vor vinde casa în care stau momentan și se vor muta într-una mai mare, care să le îndeplinească toate cerințele.

„Vreau să fac un anunț important, și anume că ne vindem casa în care stăm, pentru că vrem să ne mutăm în una care să fie un pic mai mare decât asta. Și asta e destul de spațioasă, luminoasă, cu camere mari, cu băi mari, cu spații de depozitare multe, însă nevoile noastre cer o casă un pic mai mare, și ne-am hotărât. Avem acest gând de vreun an de zile, acum însă vom trece și la acțiune. Și da, nu e un proces așa, tocmai simplu, sau poate fi simplu- mă refer la partea cu mutatul, în mod special, că asta cu vândutul casei să zicem că nu-i așa complicat. Oricum nu luăm nimic din casă, doar lucrurile personale: haine, acte, cam astea ”, a spus Cristina Șișcanu într-un filmuleț postat pe pagina ei de Facebook.