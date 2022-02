Mădălin Ionescu, altă infecție după vindecarea de Omicron! „M-au sunat prietenii să mă întrebe dacă sunt pe moarte”

In articol:

Pentru Mădălin Ionescu ultimele săptămâni au fost extrem de grele. După ce soția sa s-a infectat cu virusul din China, toată familia a fost apoi despistată pozitiv. Iar cel care a-s a simțit cel mai rău a fost prezentatorul TV, fiind și cel care a ajuns la spital.

Acum însă, după ce s-a vindecat de infecția cu varianta Omicron, Mădălin Ionescu a vorbit public despre boala care i-a afectat plămânii.

Mădălin Ionescu s-a infectat cu Omicron într-un restaurant

Chiar dacă este vaccinat cu două doze, pentru că inițial nu a respectat întocmai tratamentul pentru infecția cu noul coronavirus, Mădălin Ionescu a avut nevoie de îngrijirea medicilor, motiv pentru care a ajuns la Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș”.

Citeste si: Românii nu își vor mai putea vinde locuințele timp de mai mulți ani. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat...- bzi.ro

Acolo, pentru că starea sa nu a fost una gravă, medicii au descoperit că plămânii lui sunt afectați doar în proporție de 15%, ceea ce a făcut ca la scurt timp, cadrele medicale să îl pună pe picioare.

În urma clipelor deloc ușoare pe care le-a traversat, moderatorul, conștient că a luat virusul dintr-un spațiu public din Poiana Brașov, a ajuns la concluzia că de infecția cu varianta Omicron nu sunt șanse mari să scape careva.

Mădălin Ionescu este de părere că rapiditatea cu care se răspândește virusul va face multe victime în rândul populației, indiferent că este vorba de persoane vaccinate sau nevaccinate, care poartă sau nu masca de protecție.

„M-au sunat prietenii să mă întrebe dacă sunt pe moarte. Toată lumea s-a panicat. Am făcut pneumonie, într-adevăr. M-am dus la Matei Balș ca să aflu ce am, nu ca să rămân acolo. Am fost în ambulatoriu. Am făcut niște cocktailuri cu vitamine acasă, de asta am mâinile pline de vânătăi, dar nu am ajuns în stare gravă la spital sau în perfuzii. Plămânii mei au fost afectați 15%, din fericire pentru mine. M-am dus la timp la spital tocmai ca să nu ajung în stare gravă la spital. M-am dus la timp, poate ajungeam în stare gravă. Am avut o formă ușoară, care, nu știu, pe un fond al nerespectării tratamentului, în prima fază, s-a mai acutizat. M-au ajutat medicii de acolo, care sunt excepționali. Excepționali medicii de la Balș. M-am dus pe picioare la spital. Virusul l-am luat, cel mai probabil, de la Poiana Brașov. Am fost într-un restaurant celebru din Poiană, erau mesele unele lângă altele. Nu cred că scapă cineva de virusul ăsta. Omicronul este foarte contagios. Cu mască, fără mască, vaccinat, nevaccinat, nu v-a scăpa nimeni. Booster, fără booster, toată lumea va face. Că faci o formă mai ușaoră dacă ești vaccinat, nu știu”, a declarat Mădălin Ionescu, informează Click.

”Am dat apoi într-o altă infecție la nivelul gâtului”

Ca și cum nu ar fi fost de ajuns, după vindecarea de infecția cu virusul din China, lui Mădălin Ionescu o altă infecție i-a dat bătăi de cap.

Pentru că organismul i-a fost slăbit după vindecarea de Omicron, iar imunitatea îi era scăzută, din spital sau de la fiica sa cea mică, Mădălin Ionescu a luat o altă infecția. Prezentatorul a fost diagnosticat cu o infecție la nivelul gâtului, motiv pentru care, multe zile la rând i-au lipsit cu desăvârșire mesele, ceea ce a și făcut ca la proba cântarului să aibă cu cinci kilograme mai puțin.

„Am dat apoi într-o altă infecție la nivelul gâtului. Este o chestie bizară, de la spital, ori de la fiica-mea de la grădiniță, că se văita într-o zi că o durea gâtul, probabil am contactat-o și eu, dat fiind faptul că organismul este slăbit. Nu am putut să mănânc, am slăbit cinci kilograme în timpul ăsta”, a mai spus prezentatorul TV.

Distribuie pe: