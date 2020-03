Mădălin Ionescu nu este de acord cu scoaterea armatei pe străzi, măsură luată de azi de autorități pentru a se asigura că românii stau în case pentru a se proteja de COVID-19. Jurnalistul consideră o greșeală măsura luată și spune că o astfel de situație poate fi periculoasă, pentru că rolul armatei nu este acela de a fi pe străzi.

Mădălin Ionescu: ”Niciodată să nu dai prea multă putere armatei”

”Niciodată nu trebuie să dai foarte multă putere unei armate să stea prea mult timp în stradă și să impună anumite lucruri împotriva propriilor cetățeni, înțelegeți ce vă spun? Este o chestie de principiu. Nu spun că armata nu e bună în aceste situații când din păcate o mulțime de români nu respectă reglementările și ordonanțele militare. De aia am ajuns aici! Dar eu, ca principiu, sunt împotriva armatei în stradă într-o astfel de situație.

Citeste si: Gabi Cristea, party în carantină pentru fiica ei de un an. Imagini spectaculoase de la vila vedetei

Citeste si: Uniunea Europeană, decizie istorică! Pactul de Stabilitate a fost suspendat: Nu mai există reguli bugetare

Da, am mai spus-o: armata terbuie să fie prezentă la calamități, catastrofe, să ne ofere o protecție din punct de vedere militar, să participe la tot felul, de expediții militare, armata are și un rol științific, de multe ori are în rândul ei persoanlități ale lumii științifice, medicale, are un rol benefic într-o societate. Însă, în acest moment, n-ar fi trebuit ca armata să fie prezentă în stradă. Ar fi trebuit să ne descurcăm fără să fie nevoie de prezența armatei în stradă”, a spus Mădălin Ionescu într-un live pe contul lui de socializare.