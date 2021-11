Mădălina Pamfile ”fierbe” pe clasament: ”Diferența este foarte mare între noi”. Ruxi Opulenta se simte dezamăgită: ”Nu suntem supărate”

In articol:

Mădălina imediat a făcut calcule: ”Fruntea clasamentului e departe”. Ruxi spune că Mădălina fiind mereu în top, nu se aștepta să facă atât de puțin: ”M-a dezamăgit, ținuta ei nu a fost la nivelul Braziliei, pe temă”. La rândul ei, Mădălina spune că a avut mereu gale peste medie, susținând că ei i-a plăcut gala.

Ruxi spune că momentul a fost foarte bun, însă nu ținuta.

Ruxi: Eu țin la Mădălina. Noi vorbim, nu suntem supărate, nu avem ceva una cu cealaltă. Eu simt că are potențial, dar poate are temeri. Nu încerc s-o atrag pe Mădălina de partea noastră, nu se potrivește cu mine și cu Nicoleta.

Ruxi Opulenta a spus despre ținuta Vivianei din gala trecută că a adus mai mult a Turcia și nicidecum a India. Viviana Sposub susține că ea a reinterpretat ținuta, însă Ruxi este de părere că ținuta ei a fost din Turcia.

Mădălina: Diferența în clasament este foarte mare între noi. Nu mai am sperante pentru locul intai pana la gala eliminatorie.

Mellina, noua concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”

Mellina este noua concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities, sezonul 7, de la Kanal D. Frumoasa cântăreață pășește cu încredere pentru prima oară în platoul celui mai spectaculos concurs de modă din România.

După eliminarea Ioanei Filimon de sâmbătă, 13 noiembrie, o nouă concurentă este pregătită să demonstreze că este o femeie stilată și poate face față provocărilor de la Bravo, ai stil! Celebrities

Mellina are 35 de ani și este de profesie cântăreață. Ea a terminat Şcoala Populară de Arte, secţia canto muzică uşoară, şi a participat la numeroase festivaluri şi concursuri muzicale.

