Magda Ciumac, criză de nervi la adresa fiului ei de 16 ani. Cum a reacționat, după ce Alexander a fost obraznic cu actualul ei soț: „S-ar putea să-ți rup fălcile în seara asta”

Magda Ciumac a reușit să-și îndeplinească visurile până la vârsta de 38 de ani. Se simte o femeie împlinită din punct de vedere sentimental și are o familie de care este mândră. În ultima vreme, aparițiile pe TikTok sunt din ce în ce mai dese și, chiar dacă știe că este urmărită de sute de persoane în timpul live-urilor, nu se sfiește să

fie naturală în fața camerei de filmat, chiar și în momentele în care este supărată.

Magda Ciumac are un fiu în vârstă de 16 ani, pe nume Alexander, de care este foarte mândră. Ca în orice familie, însă, mai există și mici divergențe între mamă și copii și, cum fosta soție a lui Tolea Ciumac nu se ferește să spună ceea ce o deranjează. Chiar dacă a fost vorba despre propria familie, a răbufnit în timpul unui live pe TikTok, în momentul în care fiul său a ridicat tonul la ea și la tatăl său vitreg.

Magda Ciumac a răbufnit în timpul live-ului

În timp ce se afla la discuții cu internauții pe TikTok, Magda Ciumac s-a aprins după ce fiul ei i-a vorbit nerespectos, ridicând tonul.

În acel moment nu a mai ținut cont de nimic și reacționat virulent chiar în timpul live-ului, explicându-le tuturor celor care o urmăreau că nici în ruptul capului nu va accepta vreodată ca fiul ei să ridice tonul în fața ei sau a soțului său.

„Ca să nu mai fii tare în gură altă dată și să știe și lumea ce faci tu și să știe toată lumea prin ce trec eu și să știe tot poporul ce copil ești tu, extraordinar de bun, extraordinar de cuminte, extraordinar de frumos, extraordinar din toate punctele, dar nu accept să-mi ridice tonul, nu numai mie, în primul rând și soțului. Îl placi, nu-l placi pe actualul meu soț chiar dacă nu-ți este tată, trebuie să-ți spui: «Măi, mama l-a ales pentru un motiv, îl iubește, e omul care o iubește pe mama mea și mama mea îl iubește pe el. Că-mi place, că nu-mi place fața lui sau nu, omul ăsta mă duce la școală, omul ăsta îmi dă de toate, omul ăsta îmi face toate poftele, omul ăsta a rezolvat la anul să mă ducă în Los Angeles». Atenție, nu vorbim de cuca măcăii, măi, oameni buni, vorbim de Los Angeles, în America, urma să-i fac surpriza asta. Ca să știi, fraiere, anul viitor, în august de ziua ta aveai biletele de avion luate. S-ar putea să-ți rup fălcile în seara asta. Păi despre ce vorbim? Nu vorbim despre bani aici, nu vorbim de care pe care, care-i tată, care-i mamă, vorbim despre faptul că nu trebuie să acceptați să vă comenteze proprii-i copii. În momentul în care o să-ți ridice tonul copilul tău... n-a făcut nimic grav, vă zic sincer, niciodată n-a luat bani, nu fumează, nu se droghează, e curat, e extraordinar, e impecabil în tot ceea ce face. Mă, dar în momentul în care mi-ai comentat, pentru mine e mai grav.”, a spus Magda Ciumac pe rețelele de socializare.

Ce a făcut fiul Magdei Ciumac?

Motivul pentru care Magda Ciumac a răbufnit în fața internauților este pentru că fiul ei a fost deranjat, reacționând nerespectos, în momentul în care a venit de la mall, iar baia era ocupată de tatăl său vitreg.

„Este greșeala voastră, din punctul meu de vedere, dacă acceptați ca copilul vostru să vă răspundă. În momentul în care o să vă dea și două palme să nu vă plângeți și să suportați consecințele, că multe mame dintre voi acceptați copiii voștri. Voi, săracele de voi, vă rupeți spatele, mâinile, picioarele și nu mai știți cum să faceți să le dați bani de mucuri de țigară. Nu-i cazul meu, fiul meu nu fumează nu bea, are 16 ani, e un copil extraordinar. Ceea ce m-a deranjat la el în seara asta a fost că a venit de la mall și i-a zis soțului meu. Nu-i tatăl lui, atenție, tatăl copilului meu este Tolea Ciumac, pe el să mă c*c, da, să mă c*c pe el, ați auzit bine, pentru că l-a abandonat. În 16 ani l-a căutat pe Alexander decât de 4 ori, l-a văzut 4 minute în 16 ani. Păi și nu accept, că tată e ăsta care te crește, nu cel care te-a făcut și mamă adevărată este cea care îți asumă, care își dă viața pentru tine și care face sacrificii. Ai venit tu de la mall și, vezi doamne, să fie baia liberă. Păi te duc la râu, aici, la gârlă, că te duc să-ți faci duș. O oră la duș, face pe delfinul în baie, comentează. Răspunde, 400 de euro pe uber, 400 de euro pe mâncarea vegană, 400 de euro pe îmbrăcăminte, 400 de euro pe comenzi, 400 de euro pe nu știu ce și nu-i vorba de bani în viață. În viață nu e vorba de bani. Eu nu-l filmez, eu n-aș face niciodată chestia asta, că eu țin la copilul meu, îi respect decizia să nu apară, întorc telefonul, închid telefonul să-i respect intimitatea, să-i respect viața. Băiatul meu poate să se ducă în chiloți roz la mall, dacă vrea, poate să fie gay, dar nu are voie să nu aibă respect și bun simț față de mama lui și față de cei din jurul lui. Eu nu accept așa ceva.”, a continuat Magda Ciumac.

Magda Ciumac a menționat că, în ciuda faptului că actualul ei soț nu este tatăl biologic al lui Alexander, îi oferă micuțului tot ceea ce are nevoie și face sacrificii alături de ea pentru a-i îndeplini toate dorințele tânărului.

„Nu, nu o să-i dau nicio palmă, dar o să-i dea viața o palmă în momentul în care el, la rândul lui, va avea copii, și copilul lui îi va răspunde lui sau soției sau cui o fi, atunci o să simtă pe pielea lui, dar până atunci, atâta timp cât are 16 ani, mai are doi ani până la majorat. Știți ce sacrificii am făcut eu cu soțul meu, știți că la anul urma să-l duc în Los Angeles, că este visul lui și a fost ales pentru o din asta de modă, nu vă dau detalii că nu trebuie să știți nici voi prea multe, vă zic așa ce vreau eu și ce consider că trebuie să știți, că este viață personală și dincolo de TikTok. Știți că pe mine o să mă coste 100 000 de euro anual în LA, dar nu plătesc neapărat eu, ci plătește soțul meu, care nu este tatăl lui biologic. Păi și atunci unde e respectul tău, unde e bunul simț?”, a mai spus Magda Ciumac.