Majda își caracterizează foștii colegi de la Survivor! Ce a putut să spună despre Elena Marin: „Este o...”

Majda de la Faimoși a părăsit Survivor România 2021 după ce a fost nominalizată spre eliminare de Jador. Deși era iubită de colegii ei foarte mult, Jador a propus-o deoarece nu aducea la fel de multe puncte precum celelalte fete din echipă. După ce s-a întors în România, celebra actriță a făcut noi dezvăluiri despre experiența din Republica Dominicană.

Invitată în emisiunea Teo Show de la Kanal D, Majda Aboulumosha a dezvăluit că nu este supărată pe Jador pentru că a nominalizat-o spre eliminare. Fosta concurentă a fost supusă unei provocări. Actrița a fost rugată să își caracterizeze într-un singur cuvânt colegii din echipa Faimoșilor. Pentru unii dintre foștii colegi de la Survivor România, Majda a avut mai multe de adăugat.

Majda de la Survivor România, adevărul despre colegii din echipa Faimoșilor [Sursa foto: Captura Video]

Cum și-a caracterizat Majda de la Survivor România foștii colegi

Alexandra Stan: Aș fi vrut să spun că a fost plângăcioasa grupului, dar ușor indecisă, aș spune că era indecisă. Nu știa exact ce își dorea.

Moroșanu: Lupător

Cosmin Stanciu: Rezervat

Culiță Sterp: Strateg, un bun strateg

Elena Marin: Victimă, și a ei, pentru că nu își dă seama exact despre ce este vorba, și a colegilor.

Când nu îți dai seama ce se întâmplă în inima ta, devii și victima colegilor.Puternic, este un om foarte puternic. Am fost supărată pe el la prima nominalizare. Atâta timp cât îți pasă de oameni, e normal să fii dezamăgit. A doua oară nu am fost deloc supărată și nu am să fiu niciodată. Nu s-a văzut la televizor, dar a fost dezamăgit. Eu am stat mult de vorbă cu el și am să îi fiu alături în continuare.A avut o nominalizare corectă din punctul meu de vedere. (…) Jador a vrut la un moment dat să nominalizeze un băiat atunci când Războinicii s-au luat de ei, dar nu știu la cine s-a gânditEra frumușica grupului, așa i se spunea. Putere aș putea să spun, e o forță, e o surpriză. Mulți spuneau că nu o să poată. Toți o vedeau plecată înaintea mea.

Simona Hapciuc: Simona este introvertită. Simona trebuie să înțeleagă, și am stat de vorbă cu ea, că trebuie să primească iubire. Mie îmi păsa mult de fiecare și vedeam. Nu ai cum să nu observi. E un joc de echipă, dar și ușor spre individualism.

Zanni: Rebel

Ana Porgras: Eu cu Ana m-am înțeles foarte bine, doar că nu s-a deschis atât de mult și nu pot să spun foarte multe lucruri despre ea. Am fost singura fată de care s-a apropiat mai mult, dar nu pot să îmi dau seama dacă are o teamă sau așa se deschide ea mai greu, dar e un om frumos.

Sebastian Chitoșcă: Eu l-am nominalizat și nu a înțeles de ce și i-am spus că o voi face în continuare. Eu dacă am plecat cu echipa de mână și el a venit mai târziu nu înseamnă că îi iau șansa, dar e mai greu să nominalizez un om cu care am plâns de mână. Eu am spus că o să votez social. Pot să stau nemâncată, Survivor nu era despre sport neapărat, ci despre cum poti să te păstrezi ca om. Sebi e un foarte bun sportiv.