Roxana Nemeș tună și fulgeră la Survivor România. Cântăreața este furioasă pe Andreea Antonescu: „Face pe proasta!”

Nominalizările Faimoșilor de la Survivor România nu rămân fără reacții vehemente. Roxana Nemeș s-a săturat să fie considerată verigă slabă și pune punctul pe i.

Roxana Nemeș, furioasă pe Andreea Antonescu la Survivor România

După ce a fost votată pentru eliminare de Andreea Antonescu, care la intrarea în competiția Survivor România a sfătuit Faimoasele să formeze o alianță, Roxana Nemeș s-a dezlănțuit.

Deși strategia echipei a fost ca nominalizările să fie făcute din punct de vedere sportiv, ceea ce însemna ca Andreea Antonescu să primească toate voturile, Roxana Nemeș l-a votat pe Sebastian Chitoșcă.

Ea nu a vrut să propună pentru eliminare o altă fată, chiar dacă este considerată verigă slabă.

Totuși, cântăreața din Trupa Andre nu a avut nicio reținere să o voteze pe Roxana Nemeș, lucru care a înfuriat-o pe vedetă. Ea spune că a primit încă o lovitură dură, după ce Elena Marin a trădat strategia lor, și susține că o să voteze diferit de acum înainte.

„Din nou mi-am mai luat o lecție, că aici ne luăm lecții în fiecare zi. Atunci când nu știe ce să se facă cu votul, aruncă spre Nemeș, că ea știe să le primească. Uite așa le încasez eu frumos și de la persoane de la care nu m-aș aștepta. Poate acum, cu a doua lecție primită și la câteva zile distanță, o să văd și eu și sigur o să votez altfel e acum înainte.

Roxana Nemeș tună și fulgeră la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Nu am discutat cu Andreea, că nu știu dacă se simte sau face pe proasta și Elena la fel. Nu-mi plac prefăcătoriile. Nu că ne-am fi unit fetele că a venit Andreea, dar am zis să ne dăm o șansă. Nimic, din contră. La momentul când vorbeau băieții cu Andreea, Elena vine la Nemeș dacă poate să stea lângă mine. Spune că nu mai înțelege, că toată lumea s-a pus pe ea și de ce Zanni are treabă cu ea. Eu i-am spus că „nu știu ce vrei să auzi de la mine, săraca? Nu o să-ți zic!”, a declarat Roxana Nemeș.

Roxana Nemeș, tradată de Elena Marin la Survivor România

Roxana Nemeș a văzut în Elena Marin o prietenă, iar cele două s-au înțeles bine de la începutul competiției Survvior România. Totuși, în urma ultimelor nominalizări făcute de Faimoși, artista a tras concluzia că cea pe care o considera o persoană apropiată în jungla Dominicană nu este de încredere.

„Mi se pare un om..Eu nu sunt un om răzbunător, dar nu-mi plac oamenii, nu e vorba de asumare, cât oamenii pe care nu te poți baza și oamenii care spun una și fac alta. Iar eu, poate singurul om de la care, din pacate, aveam așteptări, era Elena, de la începutul concursului. Așa am cosiderat eu, că m-am apropiat de ea și e un om drag. Cum am sărit de multe ori în apărare, cum i-am dat niște sfaturi bune, cred eu, și este a doua oară când mă nominalizează. Așa am simțit să fac, cum și tu ai simțit să mă nominalizezi, fără să înțeleg de ce”, a spus atunci Roxana Nemeș.