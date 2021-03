Majda se confruntă cu probleme de sănătate, după plecarea de la Survivor România 2021: „O să rămân toata viața cu...”

In articol:

Survivor România 2021 va rămâne mereu întipărit în amintirea Faimoasei Majda. Nu numai că fosta concurentă a trăit amintiri de neuitat alături de colegii ei, însă are și un semn foarte mare pe picior care îi va aminti de această experiență. Majda de la Faimoși a fost eliminată duminica trecută din competiție, după ce Jador a propus-o spre eliminare.

Actrița este pregătită să se întoarcă acasă, unde va fi alături de fiul ei.

Majda de la Survivor România 2021 le-a povestit fanilor săi de pe Instagram că experiența din Republica Dominicană și-a lăsat amprenta asupra corpului ei. Fosta concurentă a spus, pe pagina sa de Instagram, că are un semn foarte mare pe picior, de care nu va scăpa niciodată. Mai mult decât atât, Faimoasa are și probleme cu stomacul, motiv pentru care are restricții la anumite alimente.

„Am rămas cu un semn foarte mare pe picior și o să rămân toată viața cu el, o să fac și recuperare pentru gleznă. E mă bucur din toată inima că deși au fost accidentări, niciodată nu m-am oprit, am luptat până la capăt și știam că pot să lupt. Am văzut că m-ați întrebat ce am mâncat pentur prima dată. Îmi era poftă de când eram acolo de brânză cu ceapă și roșii. Din păcate, m-am îmbolnăvit la stomac și nu am voie ceapă, dar asta îmi doream. Am mâncat puțină brânză și mere, multe mere”, a povestit Majda, la secțiunea de stories de pe Instagram.

Majda de la Survivor România urmează să se întoarcă acasă în câteva zile [Sursa foto: Instagram]

Majda, dezvăluiri exclusive despre eliminarea de la Survivor România!

Pentru prima oară de la eliminarea din competiția Survivor România, Majda din echipa Faimoșilor a intrat live în emisiunea Teo Show. Actrița a dezvăluit că există o alianță între băieți, iar ei decid cine este următoarea fată care ar trebui să plece acasă.

„Da, este o alianță. Ceea ce se vede acasă, reflectă relitatea de acolo. Tot timpul se făcea un top al verigilor slabe, dar topul era concentrat doar asupra fetelor. Știam tot timpul când sunt în top, dacă mai venea o fată, care nu era atât de bună pe traseu, topurile astea se schimbau... Tot timpul era topul fetelor. Rând pe rând, fetele erau date afară. Nu erau băieții dați.

Noi, fetele, nici nu am fost la fel de unite cum au fost băieții. Adică nu am știut să ne protejăm una pe alta, nici nu ne-am făcut o strategie, nici nu am facut parte dintr-o alianță.. S-ar putea, din păcate, să mai plece câte o fată".