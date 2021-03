Au Faimoșii dreptate? Elena Marin, cădere incredibilă în topul eficienței!

In articol:

Cu toate acestea, chiar dacă unii Faimoși au recunoscut că au nominalizat-o pe Elena Marin pentru eliminarea de la Survivor România 2021 din cauze sociale, dezvăluind totodată că au dorit să o protejeze pe Majda, statisticile le dau oarecare dreptate.

Nu de altceva, dar, în topul eficienței de la Survivor România 2021, Elena Marin a cunoscut o cădere spectaculoasă, în ultima săptămână. Astfel, cu excepția Andreei Antonescu, cea care este în coada clasamentului și a Majdei – eliminată în final datoirtă nominalizării făcute de favoritul publicului, Jador – Elena Marin pare să stea foarte prost la coeficienții de eficiență. E adevărat, unul dintre cei mai înverșunați adversari ai Elenei Marin din echipa Faimoșilor, adică Sebastian, stă mult mai prost în clasament decât ea (are o eficiență de 45,2% față de dansatoare care are 55,1%).

Faimosii par sa fie o echipa dezbinata

În altă ordine de idei, așa cum chiar Elena Marin recunoștea, rezultatele slabe de pe traseu din ultima vreme par să fie efectul presiunii la care este supusă, Faimoasa fiind atacată, constant, de câțiva concurenți din propria echipă. Iar acest lucru, așa cum ne-a dezvăluit și logodnicul ei, Andrei, o afectează enorm. ”Din păcate, așa cum a declarat și ea, cu dragoste se hrănește, iar sentimentele pozitive lipsesc de pe insulă, probabil din cauza mizei, dar și din cauza unor persoane conduse de răutate”, a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro,

Andrei.

Culmea este că Elena Marin, până săptămâna trecută, conducea în topul eficienței la fete, printre Faimoși, ea fiind însă, acum, întrecută de Ana Porgras, păstrând totuși un avantaj în fața câtorva dintre băieți, precum Culiță Sterp, Cătălin Moroșanu sau Sebastian.

Modificări în clasamentul eficienței la Survivor România 2021

Romina Geczi(Războinici) 5 meciuri, 4 victorii, 1 înfrângere, eficacitate 80% Zanni(Faimoși) 50 m, 33 v, 17 î 66% Mellina(Războinici) 61 m, 38 v, 23 î, 62,3% Jador(Faimoși) 50 m, 31 v, 19 î, 62% Maria Hîngu(Războinici) 63 m, 38 v, 25 î, 60,3% Marius Crăciun(Războinici) 5 m, 3 v, 2 î, 60% Ana Porgras(Faimoși) 27 m, 16 v, 11 î, 59,3% Elena Marin(Faimoși) 47 m, 27 v, 20 î, 57,4% Culiță Sterp(Faimoși) 54 m, 31 v, 23 î, 57,4% Cătălin Moroșanu(Faimoși) 58 m, 32 v, 26 î, 55,2 Andrei Dascălu(Războinici) 29 m, 16 v, 13 î, 55,2% Cosmin Stanciu(Faimoși) 44 m, 24 v, 20 î, 54,5% Sorin Pușcașu(Războinici) 57 m, 26 v, 31 î, 45,6% Sebastian Chitoșcă(Faimoși) 29 m, 13 v, 16 î, 44,8% Starlin Belen(Războinici) 48 m, 21, v 27 î, 43,8% Szidonia Szas(Războinici) 5 m, 2 v, 3 î, 40% Albert Oprea(Războinici) 57 m, 21 v, 36 î, 36,8% Musty Camara(Războinici) 46 m, 16 v, 30 î, 34,8% Roxana Nemeș(Faimoși) 37 m 11 v 26 î, 29,7% Andreea Antonescu(Faimoși) 5 m, 1 v, 4 î, 20%

Jador a luat foc după ce a fost nominalizată Elena Marin pentru eliminare

Jador, favorit încă o dată al publicului a recunoscut că nominalizarea Elenei Marin de echipa Faimoșilor i-a lăsat un gust mai mult decât amar cu privire la comportamentul colegilor săi la Survivor România 2021. ”Le mulțumesc celor care mă votează, celor care mă susțin și văd în mine un om bun, deși am mult defecte. Am fost atât de rușinat când i-am luat apărarea acestei echipe și am spus că noi nu votăm, nu ținem ura în suflet, nu avem probleme și când a ieșit Elena la vot nu mi-a venit să cred. Nu înțeleg cum un om care își dă viață pe traseu și se vede asta.

Jador, dezamagit de comportamentul unor Faimosi

Nu merita votată ea, ar fi trebuit să fie ultima fată votată. Cu scopul de a o proteja pe Majda, un grup de cinci oameni dintre noi au votat-o pe ea. Am fost astăzi la spital și mi-au spus că m-am prefăcut. Nu înțeleg de unde răutatea asta..că „vedeta s-a prefăcut”. E multă ură între noi, nu mai există educație între noi, nici respect și nici nimic”, a spus Faimosul Jador înainte de a o nominaliza pe Majda, pe criterii sportive, aceasta fiind, de altfel, și cea care a fost eliminată de la Survivor România 2021, Rxana Nemeș și Elena Marin câștigând cel puțin încă o săptmână de stat în emisiune.