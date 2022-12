Mălina Avasiloaie și soțul au ajuns de urgență la spital: „Totul a început acum 3 săptămâni”. Ce se întâmplă cu cei doi în aceste momente

In articol:

Mălina Avasiloaie și soțul ei, Alin, trec prin momente grele, căci se confruntă cu probleme de sănătate, iar ambii părinți au făcut tot posibilul pentru a sta departe de fiul lor, asta doar pentru a nu se îmbolnăvi și micuțul.

Deși au încercat toate variantele pentru a se vindeca, cei doi soți au decis să se interneze într-o clinică, unde au primit un tratament intravenos.

Citește și: Sora Mălinei Avasiloaie, Paula, se căsătorește! Anunțul a fost făcut chiar de Nicole Cherry. Nimeni nu se aștepta

Citeste si: “Crucea este crăpată.” Ileana Ciuculete ar putea fi deshumată la 7 ani de la decesul ei. Motivul pentru care copiii ei vor acest lucru- kfetele.ro

Citeste si: Vestea cruntă despre VIOREL Lis! Din păcate, e adevărat. Oana Lis a confirmat- bzi.ro

”Totul a început acum 3 săptămâni când am tras un frig îngrozitor la filmarile ultimului clip. Nici n-am ajuns bine acasă și mă simțeam deja extrem de rau, așa că am încercat cu greu să stau cât mai departe de bebeluș ca nu cumva sa raceasca si el..Din păcate, la câteva zile ajunsese și Alin să aiba aceleași stări ca mine de care efectiv nu am reușit să scapăm nici cu antibiotice, nici cu ceaiuri, nici cu leacuri băbesti, am încercat tot ce se putea”

Cum se simt acum cei doi soți

, a spus Mălina Avasiloaie, pentru Spynews.ro

În prezent, Mălina Avasiloaie și Alin se simt mai bine după tratamentul pe care l-au primit în spital, însă acum se află acasă și, în continuare, cei doi soți poartă măști de protecție pentru a nu-i transmite viroza și fiului lor, Zian.

Citește și: Mălina Avasiloaie a știut că va avea băiat, dinainte să afle că este însărcinată: „Am avut un vis”. Cum se va numi fiul ei

”Într-un final am luat hotărârea să mergem la clinică ca să ne tratăm intravenos, pentru a asimila cât mai repede tratamentul. Acum ne simțim parcă ceva mai bine și abia așteptăm să ne revenim complet, să ne dăm maștile jos, pentru că de o perioada stăm doar cu ele pe față când suntem în preajma lui Zian”, a mai spus artista.

Mălina Avasiloaie și soțul ei, Alin, alături de fiul lor, Zian [Sursa foto: Instagram]