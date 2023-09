Mama Geta, pregătită să vină la București să-l susțină pe Iancu la meciul din cușcă?! Culiță Sterp a dat-o de gol: "A treia oară a zis că vine" | EXCLUSIV

In articol:

Iancu Sterp și George Zănoagă urmează să se bată în cușcă, toamna aceasta, la București.

Până acum, mama Geta nu a mai venit la meciurile sale, însă ar fi promis că a treia oară va fi prezentă în public să-l susțină. Cel care a dat-o de gol a fost chiar Culiță Sterp.

Iancu Sterp revine în cușcă anul acesta. Fratele lui Culiță Sterp este gata să se lupte cu George Zănoagă. Disputa va fi una plină de surprize, amândoi fiind doi luptători foarte buni, dar și prieteni. Atât Iancu, cât și George au avut câte un mesaj unul pentru celălalt atunci când au anunțat că se vor bate în ring.

Pe lângă lupte, Iancu Sterp mai are două mari iubiri. Una dintre ele este chiar partenera sa Denisa Coțolan, iar cea de-a treia iubire din viața lui este fotbalul. În cușca de MMA Iancu revine după o pauză de aproape un an, însă se antrenează din greu și este gata să dea ce are mai bun pentru victorie, dar și pentru centura RXF.

Frații Sterp au anunțat în trecut că și Getuța ar putea intra în cușcă, amândoi băieții fiind convinși că sora lor ar putea face față oricui.

Mama Geta ar putea veni la București să-l susțină pe Iancu în cușcă

Mama Geta ar putea veni la București să-l susțină pe Iancu în timpul luptei din cușcă. Aceasta nu a mai mers până acum la meciurile fiului său, așa că în familia Sterp ar fi o adevărată premieră.

Culiță Sterp este convins că Iancu îl va bate pe George Zănoagă. Pentru toți membrii familiei, revenirea lui în cușcă a fost o surpriză, însă de la bun început au spus că l-ar susține indiferent ce decizie ar lua.

"Eu sunt 99% sigur pe el că o să câștige, dar nu se știe niciodată acel 1%. I-am spus că trebuie să muncească, să se antreneze și să aducă premiul cel mare, centura.

Cele mai mari emoții le are mama Geta săraca. Mamă, asta este dacă vezi asta o să trebuiască să vii să îți susții băiatul. A zis că a treia oară o să vină.

Revenirea lui pe noi ne-a luat prin surprindere. Știam că nu se mai bate, dar noi îl susținem orice ar fi. Ne-a luat prin surprindere pentru că noi credeam că se lasă de sportul acesta, dar se pare că nu s-a lăsat. Vrea să ajungă mare campion", a mărturisit Culiță Sterp, la WOWnews.

Iancu Sterp, gata să se lupte cu George Zănoagă

Iancu nu se teme și este gata să lupte în cușcă împotriva lui George Zănoagă. Fratele lui Culiță Sterp este convins că va fi un meci frumos și spune că este pregătit. Pentru prima dată, se va pune în joc centura RXF în meciurile dintre persoane publice.

"Eu zic că o să fie un meci frumos. Nu neapărat greu, pe cât va fi de frumos. L-am văzut pe George cum luptă, este mai calculat, nu se aruncă așa. O să fie un meci frumos, cel mai fain meci care a fost până acum în RXF.

Nici eu nu prea concepeam bătaia între prieteni. Nu suntem prieteni foarte apropiați, dar totuși suntem prieteni. Am zis că o facem strict sportiv, pentru că suntem cei mai buni și trebuie să vedem care este cel mai bun dintre noi", a mărturisit Iancu Sterp, pentru WOWnews.

Ce spune George Zănoaga despre bătaia cu Iancu Sterp

La rândul său, George Zănoagă se declară la fel de pregătit pentru meciul cu Iancu Sterp. Acesta spune că Iancu ar fi avut de ales între el și Fachiru și se bucură că va intra cu el în cușca de MMA, însă știe că va fi un meci cu o încărcătură emoțională extrem de mare.

"Am înțeles că a avut două variante, între mine și Fachiru. Mă bucur că m-a ales pe mine și cred că o să fie un meci frumos. Este centura în joc.

Este prima dată în RXF, de când au început meciurile acestea între persoane publice când s-a pus centura în joc și va fi așa o încărcătură emoțională foarte mare", a explicat George Zănoagă.

