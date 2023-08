„Ea nu e om, e o persoană care își bate joc” Nelu Popa, noi declarații șocante despre Carmen de la Sălciua! Ce a spus saxofonistul, după ce s-a zvonit că ar fi într- o relație cu fosta soție a lui Marian Corcheș!?

In articol:

Conflictul dintre Nelu Popa și Carmen de la Sălciua a început anul trecut, când saxofonistul a spus în mediul public că a avut o relație cu artista.

Nelu Popa, declarații șocante despre Carmen de la Sălciua

De atunci, lucrurile au început să se înrăutățească între ei și și-au aruncat cuvinte grele, deși erau încă colegi de trupă. După ce s-a zvonit că el ar avea o relație cu fosta Bianca, parteneră a lui Marian Corcheș, Nelu Popa a rupt tăcerea. Instrumentistul nu s-a abținut deloc și a spus tot ce a simțit la adresa solistei. Iată ce acuzații i-a adus fostei soții a lui Culiță Sterp!

Nelu Popa traversează o perioadă frumoasă în viața lui, după ce a lansat mai multe proiecte muzicale, iar succesul a venit spre el. Mai mult decât atât, anumite zvonuri au spus că saxofonistul ar fi într-o relație cu Bianca, fosta parteneră a lui Marian Corcheș, soțul lui Carmen de la Sălciua.

Se pare că acest lucru s-a întâmplat, după ce Bianca a distribuit în mediul online o piesă semnată de Nelu Popa, la care și-au trimis, prin intermediul comentariilor, mai multe inimioare și aprecieri.

Internauții s-au gândit imediat la o posibilă idilă, însă instrumentistul nu a confirmat acest lucru.

Deși a ocolit subiectul vieții amoroase, saxofonistul nu a ezitat să vorbească despre fosta lui colegă, Carmen de la Sălciua, cu care a avut ceva mai mult decât o relație de prietenie în urmă cu ceva ani. El i-a adus noi acuzații cântăreței, spunând că i-a făcut foarte mult rău.

„Eu la începutul sezonului 2022 am anunțat că vreau să plec. Am spus că anul 2023 eu voi pleca din formația lui Carmen de la Sălciua. După aparițiile mele, ea s-a supărat că am recunoscut în presă că am fost împreună.

Apoi în luna august nu mai găsea motive să mă lase acasă. Asta pentru că eu am recunoscut în presă. Carmen a încercat să-mi facă mie rău cu chestia asta, nu se face așa ceva. Nu faci asta nici celui mai mare dușman. Nu lași omul în mijlocul sezonului acasă. Eu am fost corect și am anunțat de la început.”, a spus Nelu Popa, pentru fanatik.ro

Nelu Popa și Carmen de la Sălciua!

Ce acuzații i-a mai adus Nelu Popa lui Carmen de la Sălciua?

Pe lângă celelalte acuzații aduse la adresa lui Carmen, Nelu Popa a mai precizat că artista nu este corectă față de colegii ei și că nu i-ar plătii pentru munca prestată.

„Lucrurile au fost simple și eu am vrut să fiu om. Doar că nu am avut cu cine să fiu om. Pentru că ea nu e om, e o persoană care își bate joc de oamenii de lângă ea. Nu-i plătește. Face ce face și se vede unde a ajuns cu comportamentul ei de om de stradă. Sunt lucruri care nu se fac”, a spus saxofonistul, pentru aceeași sursă menționată mai sus.

De asemenea, saxofonistul a spus că își dorește să povestească mai multe întâmplări ce l-au afectat în colaborarea cu artista, ba mai mult, el a mărturisit hotărât că vrea să arate lumii cine a fost Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp.

„Nu aș fi făcut niciodată asta, dacă eram în locul lui Carmen, să dau omul afară la mijlocul sezonului. Indiferent cât de bun sau cât de rău ar fi fost, nu lași omul fără pâine. Lucrurile nu se fac așa, este pur și simplu inadmisibil. Acum, mulți au comentat că nu o să fim solicitați.

Dar uite că suntem. Eu aș vrea să povestesc mai multe la un moment dat. Vreau ca oamenii să știe cine a fost Carmen de la Sălciua, cine a fost Culiță Sterp, cine a fost toată lumea. Vreau să spun de la început ce a fost”, a mai spus Nelu Popa, pentru aceeași sursă.

Nelu Popa