Mama Lorei a murit, după ce ani la rând s-a luptat cu o boală gravă. Lora a mai povestit de-a lungul vremii despre lupta mamei sale cu boala.

La începutul lui 2014, Lora și-a internat mama în spital, în Turcia, după ce aceasta a fost depistată cu cancer la sân. Medicii au recomandat operația de masectomie a sânului sang, iar intervenția a fost făcută la un spital din Turcia. La vremea respectivă, Lora a povestit clipele de coșmar prin care a trecut.

”Mamei mele i-a fost tăiat sânul! I s-a făcut o operație de mastectomie totală la sânul stâng. Exista posibilitatea aceasta și era oarecum pregătită pentru ea. Pentru mine a fost cumplit, dar trebuia să mă țin tare în fața ei. Am fost ajutată de un psiholog ca să depășesc momentul și am primit suport moral pe parcursul celor trei ore în care mama s-a aflat în sala de operații. Cei din spital m-au văzut plângând și au trimis un medic psiholog care să stea de vorba cu mine. Am simțit un val de afecțiune din partea tuturor, a medicilor, a personalului. Oamenilor din țară îmi trimiteau mesaje de încurajare și se rugau pentru noi”, a declarat Lora.

Moartea mamei cântăreței Lora a fost anunțată pe pagina de socializare

Lora, după moartea mamei sale a scris un mesaj trist pe paginile ei de socializare. ”Cine are părinţi, pe pământ nu în gând/ Mai aude şi-n somn ochii lumii plângând..” Drum lin mamă scumpă..ai plecat cu jumătate din inima mea”, a scris Lora.

Recent, artista Lora anunțase că se va retrage o perioadă de pe rețelele de socializare. Aceasta a dat de înțeles că cineva drag are probleme de sănătate.

"Există suferințe în fața cărora iubirea privește neputincioasă. Poate fi doar un martor. O perioadă va prelua casa mea de discuri accesul la conturile mele. Gândurile voastre bune să se îndrepte către familia mea", transmitea artista la acel moment.

