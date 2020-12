Mama lui Adrian Alexandrov nu și-a văzut niciodată nepoata! Ce spune Elena Udrea despre soacra ei

Elena Udrea a plecat în Costa Rica atunci când a aflat că este gravidă, pentru a fi departe de problemele cu Justiția pe care le are. Acolo, a adus-o pe lume, în septembrie 2018, pe Eva Maria, fetița ei cu Adrian Alexandrov. La puțin timp după naștere, Elena Udrea a fost arestată și ținută într-o închisoare din Costa Rica. A fost eliberată în decembrie, iar câteva luni mai târziu, blonda, alături de fetița ei, avea să se întoarcă în țară. În toată această perioadă, alături de Elena Udrea, pe lângă partenerul său, Adrian Alexandrov, s-a aflat mama ei, femeia care a ajutat-o cu creșterea micuței.

Și asta pentru că mama lui Adrian Alexandrov nici măcar nu a apucat să-și vadă nepoata și nici nu o cunoaște pe Elena Udrea.

Elena Udrea si iubitul ei, Adrian Alexandrov[Sursa foto: Facebook]

Anișoara, mama lui Adrian Alexandrov, locuiește de ani buni în Italia, acolo unde lucrează. Din acest motiv, femeia nu a reușit să vină în țară în ultima perioadă.

Elena Udrea, despre mama lui Adrian Alexandrov ”Aștept să ne cunoaștem”

Dezvăluirea a fost făcută chiar de Elena Udrea, recent, în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, atunci când a fost întrebată cum se înțelege cu soacra. (VEZI si motivul pentru care Elena Udrea și Adrian Alexandrov nu au făcut nunta până acum)

Mama lui Adrian Alexandrov nu si-a cunoscut nora[Sursa foto: Facebook]

”Nu mă cunosc cu soacra mea. Așa au fost lucrurile, ea locuiește în Italia, eu doi ani am fost plecată. Când a venit ea în țară, eu nu eram aici. Acum când m-am întors, nu a apucat să vină. Deci, nu o cunosc. Doar ce am văzut-o pe telefon când vorbește cu Adrian. Cred că este o femeie minunată, pentru că a crescut foarte frumos un băiat. Este mamă de doi băieți, foarte reușiți amândoi. Aștept să ne cunoaștem. Mă întreb invers, cum o fi să fii soacra Elenei Udrea? Mă gândesc că nu este foarte ușor! Sunt sigură că va fi ok. Eu nu am avut niciodată soacră. Mama lui Dorin Cocoș (n.red. fostul soț al Elenei Udrea) era moartă când ne-am cunoscut, deci eu nu am avut ocazia să-mi cunosc o soacră. Sunt și eu curioasă cum e să fii noră”, a spus Elena Udrea în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.