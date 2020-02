Manuela de la ”Puterea Dragostei” a luat o decizie incredibilă, zilele trecute, chiar înainte de a merge pe platourile de filmare ale unui videoclip realizat de un manelist celebru.

”Am tot vorbit să îmi schimb look-ul, așa că am făcut un test”, ne-a mărturisit, în exclusivitate, Manuela de la Puterea Dragostei. Și, fără să stea prea mult pe gânduri, frumoasa brunetă a renunțat la culoarea care a făcut-o celebră în emisiune, iar la filmări Manuela de la ”Puterea Dragostei” s-a prezentat cu o perucă blondă de toată frumusețea. ”I-am surprins pe toți. Am vrut să fiu filmată cu noua înfățișare să știu dacă îmi voi schimba culoarea părului. Am văzut rezultatul, încă nu sunt 100% convinsă dacă voi renunța la culoarea părului meu pentru cea blondă”, ne-a mai spus Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

În orice caz, recunoaște Manuela de la ”Puterea Dragostei”, schimbarea de look a avut și efecte cât se poate de... pozitive. ”Când m-au văzut blondă, pe platouri, mi-au spus că par să fiu mai ”cuminte”, că nu mai par așa... rea. Nici nu știu dacă e bine să mă fac blondă, după aceea cine știe cum și-o iau în cap unii și o să creadă că m-am liniștit”, ne-a mai spus, râzând, Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Bătaie ca în 7 păcate între Manuela și Roxana, la ”Puterea Dragostei”

Acum câteva săptămâni, în casa ”Puterea Dragostei”, Roxana a jignit-o pe Manuela și a aruncat cu o pernă în ea, moment în care bruneta s-a ridicat și s-a răstit la șatenă. Replicile dure i-au pus capac Roxanei, care s-a ridicat și ea și a sărit la bătaie. Concurentele care erau de față au sărit să le despartă pe cele două fete, iar Alex Turcu care a văzut întregul moment s-a repezit spre casa fetelor.

Împiedicat de staff și de colegii săi, Turcu a spart ușa pentru a ajunge la Roxana. În urma bătăii, Roxana s-a ales cu buza spartă de Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

