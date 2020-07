In articol:

Cântărețul a ajuns la spital, după ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Din fericire, acesta s-a vindecat și se simte excelent, după ce a trecut prin încercarea grea care i-a pus viața în pericol. Marcel Pavel se află în perioada de recuperare și a povestit într-o emisiune, la Antena Stars, despre cum s-a simțit atunci când a avut coronavirus.

”Am avut un fragment extrem de agresiv. 14 zile am stat cu masca de oxigen, mă dădeam jos doar când mâncam și beam apă. Am stat 20 de ore cu masca pe față, până m-am internat în spital. Cu saturația de oxigen din sânge foarte mică. Dar acum sunt din ce în ce mai bine. Am avut 6 zile de recuperare la munte, 6 la mare. Sunt imun deja. N-am nicio treabă. Nu fac baie, trebuie să am grijă. Fac aerosoli între șapte dimineață și șapte seara. Încerc să mă recuperez firesc. Mai am de făcut șapte injecții. Trebuie să fiu atent, să nu răcesc, acum eu trebuie să mă feresc”, a povestit Marcel Pavel.

Toată familia lui s-a autoizolat

Artistul a mai precizat și că întreaga lui familie s-a autoizolat pentru 14 zile, aceștia fiind sănătoși. ”Toți s-au autoizolat 14 zile. Sunt toți negativ, nu au nicio problemă. Aici este vorba de imunitatea fiecăruia”, a adăugat acesta.

Totodată, Marcel Pavel a primit și lecția vieții lui, iar acum le oferă un sfat tuturor celor care trec prin astfel de situații.

”Viața unui om nu este nimic atunci când nu este sănătos și este la un pas de moarte. Indiferent câți bani ai, în fața lui Dumnezeu și a naturii ești zero”, a concluzionat vedeta, în cadrul aceleiași emisiuni.