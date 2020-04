Marcel Vela, mesaj de susținere în noaptea de Înviere

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a transmis, pe pagina sa de socializare, chiar în seara Învierii, un mesaj în care vorbeşte despre vremurile pe care le trăim şi a mulţumit celor care respectă noile reguli.

”Ne-am început acest an cu o mare provocare. Când aşteptam cu toţii venirea primăverii, vremurile aveau să ne pregătească ceva cu totul nou, ceva nemaitrăit de niciunul dintre noi. Prima dată am crezut că nu ne poate afecta, dar, apoi, realitatea a fost cu totul alta. Ne-am adaptat neîncetat şi am început să privim mai mult spre valorile cu adevărat importante. Ne-am dat seama că doar respectând anumite reguli, reguli care nu sunt uşoare, respectăm viaţa noastră şi pe cea a celor dragi nouă. Pentru acest lucru, vreau să vă mulţumesc. Da, acest Paşte este diferit. Este un altfel de moment care reuşeşte, poate, ceea ce nu au reuşit celelalte. Să realizăm că trebuie să fim uniţi, că trebuie să fim solidari, că trebuie să fim responsabili şi că trebuie să fim patrioţi”, spune Vela, în mesajul său.

Ministrul de Interne a mulţumit pentru efortul depus şi spune că nu este uşor, dar ”ucrurile măreţe nu au fost niciodată uşor de realizat”.

şi-a încheiat mesajul Marcel Vela.

Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea