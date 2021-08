Marcela Fota, prima vacanță după moartea soțului ei! Ea și fiul ei încă suferă: „O luăm ca pe o lecție de viață”

In articol:

Viața Marcelei Fota a fost zdruncinată complet la finalul anului trecut, când soțul ei a murit fulgerător. Nimeni nu a putut anticipa așa ceva, mai ales că bărbatul nu se știa cu probleme de sănătate. Totuși, pe când se afla într-o instituție publică pentru a-și plăti taxele și impozitele înainte de trecera anului, a căzut pur și simplu ca secerat sub privirile șocate ale celor care se aflau cu el în clădire.

Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Marcela Fota aproape că nu i-a venit să creadă când a fost anunțată că soțul ei a trecut la cele sfinte. Nici până acum, la aproape un an de la moartea lui nu și-a revenit complet. Greu i-a fost și lui David, băiețelul lor. Ambii au suferit foarte mult, însă se au unul pe celălalt, iar asta este cel mai important. Vedeta a povestit că a fost și în primul concediu fără soțul ei. Ea și familia ei au plecat câteva zile în Bulgaria.

„Am fost în vacanță în Bulgaria pentru că e ceva mai aproape.(...) Am fost cu ambele mele surorii, am fost cu copiii.(...) David a înțeles că trebuie să accepte realitatea cu care ne confruntăm. El este motivația mea pentru a accepta situația în care suntem. Încercăm s-o luăm ca pe-o lecție de viață și să ne bucurăm foarte mult unul de celălalt. Cel mai bun lucru este că David a început să vorbească foarte des despre tatăl lui. E o bucurie pentru mine pentru că înseamnă că ușor, ușor începe și el să accepte”, a afirmat Marcela Fota la un post de televiziune.

Marcela Fota: „E ști obligat să accepți realitatea”

Artista spune că niciodată probabil nu va trece complet peste, însă viața a obligat-o să accepte realitatea că soțul ei nu mai este.

Ea rămâne cu amintirea unei iubiri rare și nu îl va uita niciodată pe cel care i-a dăruit un copil.

„ Nu te obișnuiești niciodată cu asta, însă ești obligat să accepți realitatea. Știm că varianta care era la noi înainte nu mai există și trebuie să acceptăm.(...) Eu m-am bucurat de o dragoste imensă din partea lui. Sunt un om foarte realist și știu că el m-a iubit pentru felul meu de a fi, pentru femeia pe care a cunoscut-o”, a mai spus artista.