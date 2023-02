Marcela Fota și-a deschis din nou sufletul! Mesajul transmis în miez de noapte: „Să te pui în locul celuilalt, să vezi cum te-ai simți”

In articol:

Marcela Fota este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite interprete de muzică populară din țara noastră. Artista se bucură de o carieră de succes la care muncește neîncetat. Din nefericire, viața a fost crudă cu ea, întrucât soțul ei a decedat și a rămas o mamă singură.

Marcela Fota, confesiune la miezul nopții

De-a lungul vremii, Marcela Fora a fost ținta răutăților oamenilor din mediul online, însă vedeta a ales să nu asculte gurile rele, întrucât fericirea sa și a băiatului ei este cea mai importantă.

Marcela Fota a trecut prin multe momente dificile de-a lungul vieții. Vedeta l-a pierdut pe tatăl copilului ei, în anul 2020, după ce a suferit un infarct. De atunci, viața interpretei s-a schimbar radical, întrucât a rămas o mamă singură, ce a trebuit să umple și golul din inima fiului ei, lăsat de tatăl său.

Timpul a trecut, iar rana vedetei a început să se vindece. Acum, Marcela Fota trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un bărbat mai tânăr cu 22 de ani decât ea. Interpreta a fost grav criticată pentru această relație, însă vorbele grele nu au afectat-o, încercând să rămână concentrată pe ceea ce o face pe ea cu adevărat fericită.

Cu toate acestea, nu i se pare corect ca oamenii să o judece pentru deciziile sale, deoarece aceștia nu au trăit ceea ce a trăi ea și nu au simțit suferința pe care a simțit-o ea.

Recent, vedeta a transmis un mesaj emoționant pe pagina sa de Instagram, în care mărturisea că nimeni nu a fost în locul ei să vadă cum s-a simțit cu adevărat de-a lungul timpului.

„ Să te pui în locul celuilalt, să vezi cum te-ai simți dacă ți-ar face același lucru, asta le lipsește multor oameni.”, a transmis Marcela Fota pe pagina sa de Instagram.

Marcela Fota, reacționează după ce s-a zvonit că urmează să fie mamă din nou

În ultima vreme s-a zvonit că Marcela Fota este însărcinată. Astfel, vedeta nu a mai putut rezista și a reacționat, desființând toate vorbele cum că ar aștepta un al doilea copil. Interpreta a mărturisit că la cei 45 de ani ai săi nu știe sigur dacă mai poate rămâne însărcinată, însă dacă Dumnezeu o binecuvântează cu un bebeluș, aceasta ar fi extrem de fericită.

„Presa m-a cuplat, presa ma decuplat, chiar m-am trezit că sunt însărcinată și chiar că am o fetiță.

Eu aflu lucruri din presă despre mine de care eu habar nu aveam. Marcela Fota nu a fost niciodată o femeie singură pentru că a avut oameni dragi sufletului ei lângă ea!

(...) Am spus că mi-ar fi plăcut să am mai mulți copii. Eu când am rămas însărcinată cu David, i-am spus soțului meu, care nu era soțul meu la acel moment, eram doar iubiți, că eu fac acest copil și dacă vrea să stea cu noi, dacă îl sperie lucrul ăsta poate să plece. Eu mi-am dorit nespus de mult un copil. Acum, eu am 45 de ani, mi-ar plăcea mie să mai am 35 de ani, să mă apuc de copii, dar dacă Dumnezeu consideră că mai merit un copil, atunci e o binecuvântare. David nu și-a dorit niciodată un alt copil, e cam egoist, la fel ca mama lui”, a declarat Marcela Fota pentru WOWnews .