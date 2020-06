In articol:

Margherita de la Clejani nu pare sa se opreasca! Dupa ce a fost implicata intr-un accident de masina fiind sub influenta substantelor interzise, fiica lautarilor de la Clejani face tot ce ii sta in putinta pentru a atrage atentia.

Marga si-a dat iar in petic. Cantareata se lauda pe conturile sale de pe site-urile de socializare. Fiica Vioricai si a lui Ionita de la Clejani sustine ca nu baga in seama gura lumii si recunoaste care este "drogul" ei preferat: banii.

Margherita de la Clejani a recunoscut ce consuma: "Nu am nevoie de droguri, ma injectez cu verzisori"

"Am o minte geniala. No stress. Si nu am nevoie de droguri, pentru ca eu sunt drogul si ma injectez cu verzisori. Asta e antidotul! Si.. Cu ce crezi tu, nu dau nici 2 bani, nu-mi pasa! Nu ai cum, nu te poti compara cu mine, sunt tank si top. Mars, ca zbor in prima clasa", este mesajul controversat postat de Margherita de la Clejani pe Facebook.

Margherita neaga ca ar fi consumat heroina.

Margherita de la Clejani a fost testata pozitiv cu heroina, insa neaga ca ar consuma substante interzise. „Eu nu consum droguri, sunt împotriva drogurilor. Eu sunt contra droguri. Nu pot să-mi dau cu părerea despre asta pentru că nu sunt în măsură, voi lăsa organele abilitate să vorbească. (…) Îmi pare rău că tot acest scandal a ajuns să ia așa mare amploare. Nu aș vrea să vorbesc despre acest lucru acum, vor vorbi organele de poliție. Nu este normal să se spună că am consumat heroină, vă rog frumos să remediați această poveste. Eu las legea să-și facă treaba”, declara ea, recent.