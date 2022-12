Margherita de la Clejani, nevoită să dea din nou ochii cu agresorul ei! Detalii de ultim moment din anchetă

In articol:

Margherita de la Clejani va trebui să stea din nou față în față cu bărbatul care a atacat-o pe stradă și a înjunghiat-o, în urmă cu trei luni.

După o anchetă amănunțită, instanța a decis să programeze prima înfățișare în procesul în care individul este acuzat de lovire sau alte violențe.

Margherita de la Clejani și agresorul ei, chemați în fața judecătorilor

La trei luni de când Margherita de la Clejani și o altă femeie din București au fost înjunghiate pe stradă, de un bărbat care se afla pe trotinetă, judecătorii au anunțat când va avea loc prima înfățișare, în procesul pe care tinerele i l-au intentat agresorului lor, Adrian Rădulescu. Magistrații au decis, după administrarea probelor, ca bărbatul și cele două victime să se prezinte în fața instanței vineri, 9 decembrie: "Constată competenţa materială şi teritorială a instanţei, legalitatea sesizării cu rechizitoriul nr. 7853/P/2022 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti privind pe inculpatul Rădulescu Adrian, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Dispune începerea judecăţii în cauza înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti sub numărul 51632/299/2022 privind pe inculpatul Rădulescu Adrian, cercetat în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe (persoana vătămată P. Mara Andreea şi persoana vătămată Manole Myriam Margareta). Stabileşte termen de judecată la data de 09.12.2022, ora 09:00, sub rezerva rămânerii definitive a prezentei încheieri. Pentru primul termen de judecată se citează inculpatul şi persoanele vătămate." , se arată în decizia instanței, publicată pe portalul legislativ.

Margherita de la Clejani a avut un șoc, în urma incidentului

Atacul suferit și-a pus amprenta asupra Margheritei de la Clejani. Vedeta a dezvăluit, la scurt timp după ce a fost înjunghiată, că a avut nevoie de consiliere din partea specialiștilor, pentru a putea trece peste momentul cumplit: "Acum vreau să vorbesc despre problema răului! Platourile înalte ale moralei sunt, de obicei, înconjurate de dealuri, iar pe dealuri vom găsi drumuri, multe dintre ele foarte înșelătoare. Forma generală a sofismului drumului alunecos este cum nu se poate mai simplă: de la droguri, foamete, crime, cutremure, boli, mii de oameni fără viitor, vieți tinere pierdute inutil, copii orfani, bătrâni murind în moduri îngrozitoare, acestea sunt, într-adevăr, provocările vieții.

Cred că am să vă fac să înțelegeți cum exemplul meu poate fi o îndrumare morală pentru copiii dumneavoastră și chiar pentru fiecare dintre voi. Deci să revenim la inimă, pentru că am fost înjunghiată în zona inimii și aminte este omenesc să greșim, dar este diabolic să insistăm în greșeală, de aceea lecțiile importante ale lumii m-au făcut să înțeleg chestiunile rațiuni.

Am fost consiliată de numeroși psihologi, psihiatrii, doctori, specialiști extraordinari, cărora le mulțumesc din toată inima mea, care este acum ușor afectată. Mulțumesc familie pentru tot suportul și toată dragostea și nu în ultimul rând, mulțumesc mie pentru că sunt om și am venit aici să vă ofer o lecție de viață din care sunt convinsă că fiecare va avea ceva de învățat. Am dreptul la viață, cred în Dumnezeu!", a declarat Margherita de la Clejani, în fața jurnaliștilor WOWbiz.ro.