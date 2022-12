Margherita, întâlnire de gradul zero cu bărbatul care a înjunghiat-o în București?! Fiica Clejanilor, tranșantă înainte să îl vadă pe agresorul de pe trotinetă | EXCLUSIV

In articol:

Vineri, Margherita și bărbatul care a înjunghiat-o pe o stradă din București ar urma să se întâlnească în fața instanței. Reamintim că frumoasa una dintre victimele agresorului de pe trotinetă, bărbatul rănind mai multe femeie în vara acestui an.

Instanța a decis să programeze prima înfățișare în procesul în care bărbatul de pe trotinetă este acuzat de loviri și alte violențe. Reamintim că în seara cu pricina, individul a mai atacat o femeie din București, tot cu un cuțit.

Margherita și agresorul de pe trotinetă, prima înfățișare după evenimentul din București

La mai bine de trei luni de la evenimentul din București, judecătorii au admis toate probele la dosar și au decis când va avea loc prima înfățișare din procesul împotriva bărbatului. Astfel, vineri, 9 decembrie, bărbatul și cele două victime ar urma să se prezinte în fața instanței.

" Constată competenţa materială şi teritorială a instanţei, legalitatea sesizării cu rechizitoriul nr. 7853/P/2022 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti privind pe inculpatul Rădulescu Adrian, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Dispune începerea judecăţii în cauza înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti sub numărul 51632/299/2022 privind pe inculpatul Rădulescu Adrian, cercetat în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe (persoana vătămată P. Mara Andreea şi persoana vătămată Manole Myriam Margareta). Stabileşte termen de judecată la data de 09.12.2022, ora 09:00, sub rezerva rămânerii definitive a prezentei încheieri. Pentru primul termen de judecată se citează inculpatul şi persoanele vătămate", după cum se arată în decizia instanței.

Margherita, reacție tranșantă înainte de proces

Vineri, fiica Clejanilor ar urma să se întâlnească în instanță cu bărbatul care a înjunghiat-o în București. Momentan, nu e clar dacă vedeta sau cealaltă femeie se vor prezenta în sala de judecată.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au încercat să ia legătură cu frumoasa vedetă cu câteva zile înainte de proces, însă fiica Clejanilor nu a dorit să ofere declarații cu privire la procesul ce urmează să aibă loc astăzi și a cerut să nu mai fie deranjată.

Agresorul de pe trotinetă

Ce riscă bărbatul care le-a înjunghiat pe cele două femei

La momentul la care s-a produs evenimentul, jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu avocatul Adrian Cuculis despre ce riscă bărbatul care a înjunghiat-o pe Margherita și a rănit-o pe cealaltă femeie, în timp ce alerga pe o trotinetă pe străzile din București.

"Cert este că vorbim clar despre o agresiune care intră în zona agresiunilor și altor violențe. Poliția este absolut obligată să facă toate demersurile și să identifice persoana respectivă pentru că lucrurile nu se termină aici.

Am văzut un caz în Spania, unde mai multe tinere erau înțepate în cluburi cu mai multe obiecte. Trebuie să existe o profilaxie și până nu te lămurești ce s-a întâmplat acolo nici măcar nu știi cum să-l încadrezi pentru că poate să fie vorba de loviri și alte violențe, transmiterea unui sindrom, poate să fie vorba de o tentativă la omor dacă în capătul respectiv era o substanță otrăvitoare.

Dacă aș fi fost polițist, aș începe în principal cu deschiderea unui dosar penal pe loviri și alte violențe, pentru că practic a trecut pe lângă ea, a îmbrâncit-o, a înțepat-o, iar replicându-se treaba asta la mai mult persoane se vede că este un mod de operare. Până nu se stabilește clar ce a fost acolo, nici nu putem să încadrăm în mod cert fapta respectivă", a explicat, la acel moment, avocatul Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

Margherita, primele declarații după ce a ieșit de la Poliție

Margherita a mers la Poliție după ce a fost înjunghiată de bărbatul de pe trotinetă, iar la ieșirea din secție, vedeta a făcut o serie de declarații în fața jurnaliștilor, explicând cât de afectată a fost de evenimentul petrecut cu o seară în urmă.

"Acum vreau să vorbesc despre problema răului! Platourile înalte ale moralei sunt, de obicei, înconjurate de dealuri, iar pe dealuri vom găsi drumuri, multe dintre ele foarte înșelătoare. Forma generală a sofismului drumului alunecos este cum nu se poate mai simplă: de la droguri, foamete, crime, cutremure, boli, mii de oameni fără viitor, vieți tinere pierdute inutil, copii orfani, bătrâni murind în moduri îngrozitoare, acestea sunt, într-adevăr, provocările vieții.

Cred că am să vă fac să înțelegeți cum exemplul meu poate fi o îndrumare morală pentru copiii dumneavoastră și chiar pentru fiecare dintre voi. Deci să revenim la inimă, pentru că am fost înjunghiată în zona inimii și aminte este omenesc să greșim, dar este diabolic să insistăm în greșeală, de aceea lecțiile importante ale lumii m-au făcut să înțeleg chestiunile rațiuni.

Am fost consiliată de numeroși psihologi, psihiatrii, doctori, specialiști extraordinari, cărora le mulțumesc din toată inima mea, care este acum ușor afectată. Mulțumesc familie pentru tot suportul și toată dragostea și nu în ultimul rând, mulțumesc mie pentru că sunt om și am venit aici să vă ofer o lecție de viață din care sunt convinsă că fiecare va avea ceva de învățat. Am dreptul la viață, cred în Dumnezeu!", a declarat Margherita de la Clejani, la ieșirea din secția de Poliție.

